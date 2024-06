«Campeggio in vendita a prezzo di saldo» 

Nessuno acquista il campeggio comunale di Porto Corallo, nemmeno l’azienda del nord Italia con la quale l’accordo lo scorso marzo sembrava fatto. Ed allora ecco che il Comune di Villaputzu per la procedura negoziata (tutte le gare precedenti sono andate deserte) sceglie di tagliare il prezzo a base d’asta del quindici per cento: da tre milioni e 137 mila euro a due milioni e 666mila euro. Non solo: l’acquirente sarà tenuto a versare al momento del rogito notarile solo il trenta per cento, il resto potrà pagarlo in dieci rate annuali (con l’obbligo della stipula di una fideiussione a garanzia del pagamento). Nella delibera approvata dalla Giunta viene infatti messo in evidenza che, viste appunto le difficoltà nel trovare aziende interessate all’acquisto (il camping è chiuso ormai da quattro anni) «occorre adottare provvedimenti tesi a favorire una tempestiva alienazione del bene immobiliare ed evitare un eccessivo depauperamento del suo valore con conseguente riduzione delle potenziali entrate di bilancio a favore dell'ente».

Il dibattito

Il nuovo provvedimento è stato contestato dal consigliere di minoranza Stefano Pili, da sempre contrario alla vendita del campeggio: «Siamo addirittura arrivati ai saldi estivi. Il campeggio è un bene di tutti e non va ceduto. Ma poi per stabilire l’importo della vendita – prosegue Pili – come si può far riferimento ad una perizia che risale al 2016? Siamo nel 2024 e questa vicenda a mio avviso manca di trasparenza». Per il consigliere di minoranza «si sarebbe dovuto fare di tutto negli anni precedenti per trovare un accordo tra il Comune e gli ex gestori del campeggio».

La querelle

Di diverso avviso il sindaco Sandro Porcu: «Intanto – dice – la minoranza dovrebbe prima di tutto fare chiarezza al suo interno. Il capogruppo Solina ha dichiarato che il costo del campeggio è troppo elevato, il consigliere Pili che è basso mentre una consigliera è d’accordo sulla vendita. Noi, contrariamente alla minoranza, siamo uniti e convinti del fatto che chi governa è legittimato a prendere decisioni importanti anche e soprattutto nelle scelte che riguardano il patrimonio comunale». E dunque «per ripartire il campeggio deve essere dato ad aziende private perché richiede tanti investimenti». Inoltre «il regolamento comunale ci consente di ridurre il costo e questo renderà più appetibile la struttura. Magari questa formula può far sì che si avvicini anche qualche imprenditore locale». Il primo cittadino chiarisce, infine, che l’azienda del nord Italia ha rinunciato all’acquisto «perché ne hanno acquistato un altro che era già pronto».

RIPRODUZIONE RISERVATA