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Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Turri, Ussaramanna e Villanovaforru
03 maggio 2026 alle 00:06

Campeggio e piscina per i ragazzi 

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Alcuni Comuni nella bassa Marmilla si associano per organizzare attività estive per i bambini e ragazzi, come supporto alle famiglie, offrendo occasioni di svago, socializzazione e crescita durante il periodo estivo.

Lunamatrona, insieme a Pauli Arbarei, Siddi, Turri, Ussaramanna e Villanovaforru (capofila), promuovono un programma rivolto a preadolescenti e adolescenti, con iniziative pensate per diverse fasce d’età: tra le proposte principali c’è un soggiorno estivo di cinque giorni e quattro notti presso un camping village, previsto dal 1 al 5 luglio con un unico gruppo. L’iniziativa è riservata ai ragazzi che hanno frequentato la terza media e fino ai 17 anni.

Accanto a questa esperienza, sono previste anche attività per i più piccoli, con otto mattinate di animazione in piscina presso la struttura attrezzata di Baradili, riservate ai minori dalla prima classe elementare fino alla terza media, dalle 9 alle 13 nel mese di luglio, oltre a due escursioni di intera giornata in parchi acquatici o di avventura. Le iniziative sono aperte sia ai residenti che ai non residenti e puntano a favorire inclusione e partecipazione. ( g.g.s. )

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