Campeggio di Piscina Rei, trovato il gestore 

Fumata bianca al quarto tentativo: il campeggio comunale di Piscina Rei (ex Le Dune, il nome potrebbe restare), chiuso dal 2021, è stata affidato in gestione per i prossimi 16 anni. Ad aggiudicarselo la Starfive srl, una società che fa capo ad Antonello Carta, uno dei più affermati imprenditori turistici di Costa Rei e già proprietario del villaggio che si trova proprio a fianco al campeggio (Eos Village). Domani la consegna delle chiavi.

Sfida difficile e intrigante

«Ci attende – sottolinea Carta – una sfida difficile ed intrigante allo stesso tempo. Da parte nostra è necessario uno sforzo economico notevole anche perché la struttura da quattro anni è abbandonata. D’altra parte io sono qui a Piscina Rei da venti anni e dunque per la gestione parto in qualche modo avvantaggiato. Le Dune sarà una sorta di ampliamento dell’offerta turistica dell’Eos Village».

Carta tiene inoltre a precisare che «se non avessimo partecipato noi la struttura sarebbe finita in mano ad altre società che non erano della zona, in quest’ultimo bando infatti l’interesse era alto. All’inizio non abbiamo partecipato perché pensavamo che si facesse avanti qualcuno di Muravera. Così non è stato e allora siamo scesi in campo».

Lavori e tempistiche

Numerosi gli interventi da fare. Solo alcuni saranno a carico del Comune (che ha ottenuto un contributo dalla Regione per ripristinare i danni subiti dal campeggio durante l’incendio del 2023).

«Non sarà facile – aggiunge Carta – ma cercheremo di aprire il campeggio tra maggio e giugno 2026. Lo rilanceremo così come previsto dal bando, e cioè con 185 piazzole e case mobili per un massimo del 25 per cento. Il primo anno ci servirà per capire come e dove migliorare. Sono certo, però, che il mondo del camping sia una bella realtà».

Le domande dei turisti

Carta non nega che la decisione di prendere in gestione Le Dune («È questo il nome che vorrei mantenere ma non so se è possibile. Ne parlerò col Comune») sia scaturita anche dalle segnalazioni degli ospiti dell’Eos Village: «Mi domandavano di continuo com’è possibile che quella struttura sia abbandonata, e in effetti non era una bella immagine». Nella gestione, assieme ad Antonello, ci saranno i figli Stefano e Laura: «Da parte nostra – conclude Carta – ci sarà la massima attenzione per il territorio, anche a livello occupazionale».

«Fiore all’occhiello»

Soddisfatto il sindaco Salvatore Piu: «Non è stato facile – spiega – ma ce l’abbiamo messa tutta in questi quattro anni e adesso il campeggio può ripartire nel migliore dei modi. Era ed è un fiore all’occhiello di Costa Rei». Piu, infine, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «Qualcuno, anche fra i consiglieri comunali, cercava di convincermi che si sarebbe dovuto vendere perché nessuno lo avrebbe preso in gestione. Io non vendo il patrimonio dei cittadini di Muravera. I fatti oggi mi danno ragione».

