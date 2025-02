Campeggio, deserta la gara per la gestione 

Diverse società interessate, tre o quattro sopralluoghi effettuati ma alla fine nessuno ha presentato un’offerta per prendere in gestione il campeggio comunale di Costa Rei. E così per la terza volta in due anni la gara è andata deserta e anche per il 2025 la struttura - una delle più frequentate e apprezzate dai turisti durante i suoi venti anni di attività - resterà chiusa.

La trattativa

Stavolta però il sindaco di Muravera Salvatore Piu non l’ha presa bene: «In tanti in questi ultimi mesi - spiega - mi hanno contattato dicendosi interessati al campeggio. Diversi imprenditori locali, o comunque operanti in Sardegna, hanno portato avanti le procedure con gli uffici. Abbiano persino prorogato il bando di venti giorni per venire incontro alle manifestazioni di interesse e per la massima trasparenza».

Quando tutto sembrava volgere alla conclusione ecco che nessuno ha presentato un’offerta. «Temo che - aggiunge Piu - ci sia un tentativo di portare il Comune ad abbassare ancora il prezzo della gestione o addirittura a vendere». Parola, quest’ultima, che il sindaco non vuole sentire: «Che sia chiaro, il Comune non vende e ancora meno svende come vorrebbero in tanti. Non, perlomeno, sino a quando io sarò sindaco. Il campeggio è patrimonio di tutta la comunità e a me hanno insegnato che si vende una volta sola».

Verso un altro bando

L’opzione più probabile, a questo punto, è la pubblicazione di un quarto bando: «Assieme ai tecnici - conclude il primo cittadino - valuteremo se è possibile limare leggermente il prezzo del canone annuo, se cioè è possibile procedere in questo senso senza incorrere nelle osservazioni della Corte dei Conti. Decisione che prenderemo assieme al gruppo di maggioranza. L’unica opzione che non è sul tavolo, lo ribadisco, è quella della vendita. La povertà del mio Comune la voglio dignitosa».

L’iter

La terza gara per l’affidamento del campeggio di Costa Rei aveva già visto - rispetto alle prime due - una riduzione del canone per i primi tre anni (da 180mila euro a 90mila euro) e un aumento della durata della concessione da 12 a 16 anni (il valore complessivo della concessione è stato stimato in 23 milioni di euro).

Il campeggio, a causa anche di una complicata vicenda giudiziaria legata alle case mobili che si è conclusa da poco, è chiuso ormai da quattro anni. Nel bando era prevista, fra l'altro, la quantità massima di case mobili consentite, e cioè il 25 per cento della capienza. Per il restante 75 per cento i turisti possono essere accolti con tende o camper. Il fatto che anche la terza gara sia andata deserta mette in luce le difficoltà, da parte delle amministrazioni comunali, di affidare in gestione un importante bene pubblico. Difficoltà che sta affrontando anche il Comune di Villaputzu con la vendita (non l’affidamento in gestione) del campeggio di Porto Corallo, anche questo chiuso ormai da cinque anni. Per Costa Rei quella del 2025 sarà la quinta estate senza una delle sue principali strutture ricettive.

RIPRODUZIONE RISERVATA