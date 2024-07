Campeggio del Riso, gestione prorogata dal voto del Consiglio 

Sì unanime da parte del Consiglio comunale di Villasimius all’affidamento temporaneo del campeggio “Spiaggia del Riso” per un altro anno alla cooperativa che lo gestisce, La Sorgente Campeggi. Un provvedimento necessario perché il campeggio sorge in un’area gravata da usi civici.

La cooperativa dovrà corrispondere al Comune 175mila euro in quattro rate più saldo finale: la prima rata (tutte da 29.250 euro) entro il 31 agosto, poi settembre, ottobre e dicembre 2024. È ammesso uno scomputo dei costi di manutenzione straordinaria sostenuti (se preventivamente autorizzati) sino ad un massimo di 40mila euro. Da parte del consigliere di minoranza Tore Sanna un invito a predisporre quanto prima il bando per l’affidamento del campeggio «e soprattutto – ha detto – che venga fatto con la massima attenzione». Per Sanna è fondamentale che in questa fase ci sia il massimo dialogo tra la cooperativa e l’amministrazione comunale anche perché «il bando dovrà rispettare formalmente e sostanzialmente la legge ma dovrà aprire anche delle possibilità perché la struttura rimanga saldamente nelle mani di operatori locali». Un bando «fondamentale – ha aggiunto il capogruppo di minoranza Livio Carboni – per regolarizzare la situazione ed evitare il ricorso ai continui rinnovi». Il campeggio si trova a pochi metri dalla spiaggia del Riso, di fianco al porto turistico. ( g. a. )

RIPRODUZIONE RISERVATA