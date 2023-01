Campeggio comunale in gestione 

In gestione per dodici anni con un canone di 180mila euro l’anno (prezzo a base d’asta). È la modalità scelta dal Consiglio comunale di Muravera - con l’astensione della minoranza - per il rilancio del campeggio di Costa Rei “Le Dune”, chiuso dal 2021 per una vicenda giudiziaria che si è conclusa – dopo una serie di carte bollate tra la cooperativa che lo gestiva e l’amministrazione - col ritorno della struttura al Comune.

La svolta

«Questo – ha messo in evidenza il sindaco Salvatore Piu rivolgendosi in particolare all’opposizione - è un giorno importante, aiutate l’amministrazione comunale a ripartire. I cittadini ci tengono tanto, il campeggio è una grande opportunità». Piu aggiunge che «il tempo corre e i turisti non aspettano. Sono passati due anni dalla chiusura e con molte difficoltà il campeggio è tornato di proprietà del Comune. Prima si riparte meglio è». Il primo cittadino ringrazia comunque l’opposizione («perché non siete stati aggressivi») e gli uffici, in particolare la segretaria comunale Maria Teresa Vella «che ha lavorato tantissimo per questo bando».

La gara

Nel dettaglio si tratta di una concessione di servizio (e non di appalto) «perché – spiega Vella – tutela molto di più il Comune, il rischio viene trasferito al concessionario». Il canone pari a 180mila euro è stato stabilito in seguito ad un attento studio (Pef) che ha previsto, in dodici anni, un quadro economico di circa venti milioni di euro. Chi si aggiudicherà la gara dovrà, fra le altre cose, provvedere ad una serie di interventi di manutenzione (compresi gli impianti idrici e fognari) per un importo stimato di 380mila euro «ma – chiarisce Vella – alcuni di questi interventi potranno essere eseguiti nei due anni successivi al primo».