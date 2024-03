Campeggio comunale, c’è un acquirente 

Il campeggio comunale di Porto Corallo (forse) ad un’azienda del nord Italia con sede in Lombardia. Lo ha annunciato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu chiarendo anche che – per concludere l’operazione – mancano una serie di passaggi con gli uffici.

L’annuncio

«È finalmente arrivata – ha messo in evidenza il primo cittadino – una manifestazione di interesse da parte di un’azienda. Questo non significa che il campeggio sia stato venduto: l’azienda cioè dovrà formalizzare entro un mese l’offerta economica prevista dal bando di gara. Spetta ora agli uffici procedere e verificare se ci sono tutti i requisiti per il buon esito dell’operazione». La somma a base d’asta per la vendita del campeggio è stata stabilita in tre milioni e 137mila euro: l’offerta dell’azienda non potrà dunque essere inferiore.

Il dibattito

Sempre contrario alla vendita il consigliere di minoranza Stefano Pili: «L’ho detto e lo ribadisco, il campeggio è un bene di tutti e non va ceduto. Se anche quest’ultima azienda alla fine non dovesse acquistarlo ci sono delle alternative? Il campeggio al momento versa in uno stato di totale degrado».

Più morbida la posizione del capogruppo Mimmo Solina: «Una volta venduto – ha suggerito – mi auguro che resti sempre a vocazione turistica e il ricavato si utilizzi per migliorare il lungomare di Porto Corallo».

Suggerimenti accolti dal primo cittadino: «Nel Piano urbanistico – ha chiarito Porcu – l’area è destinata a campeggio e così resterà. E come avevo già detto il ricavato sarò investito nel tratto di lungomare di fronte al campeggio». Porcu poi rilancia sulla scelta fatta dall’amministrazione comunale: «Servono capitali importanti per rimetterlo in piedi, nessun imprenditore investirebbe tanti soldi senza essere il proprietario della struttura. Se il campeggio è chiuso di certo non è per nostra volontà, c’è un contenzioso con i vecchi gestori che comunque non inficia la vendita».

La struttura

Il campeggio si estende su una superficie di 58.244 metri quadrati. All’interno ci sono diciotto trilocali in muratura, trenta bilocali in legno, piscina, campo da tennis, reception ed ex alloggio del custode, un edificio per il market e uno per il ristorante. E ancora bar, pizzeria, servizi igienici e lavanderia. Il primo bando per la vendita è stato pubblicato nel novembre del 2022. Da quel momento ci sono state altre quattro gare, tutte andate deserte. Poi, lo scorso gennaio, la manifestazione di interesse preliminare alla procedura negoziata a trattativa privata grazie alla quale è arrivata la proposta dell’azienda lombarda. Entro aprile – dopo che la stessa azienda formalizzerà l’offerta – il campeggio potrebbe essere ceduto. A meno che all’ultimo momento non ci siano ripensamenti.

Gianni Agus

