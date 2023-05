Campeggio comunale, bando deserto 

Tra queste, anche se non c’è ancora una conferma, quella di allungare la durata dell’affidamento, da 12 a 15 anni o, addirittura, a 20. Una soluzione che però prevederebbe anche un ricalcolo del canone annuo da versare (al momento è stato fissato in 180mila euro, gara al rialzo). Non è esclusa neanche l’opzione “spacchettamento”: la struttura ricettiva potrebbe essere messa a gara in due parti, una per quanto riguarda la zona commerciale (ristorante, bar e servizi) e un’altra per le piazzuole. In ogni caso la decisione sarà presa dal Consiglio comunale. Per ora la strada più probabile è quella di una proroga dell’attuale bando. Sarebbero state infatti ben tredici le aziende che hanno manifestato un interesse in questo primo mese.

Il sindaco di Muravera Salvatore Piu pensa alle contromosse per cercare di affidare la struttura ricettiva nel più breve tempo possibile: «C’è stato l’interesse di diversi grandi imprenditori – spiega Piu – ed alcuni di loro hanno chiesto più tempo per effettuare il sopralluogo. Stiamo valutando di prorogare il bando per altre due o tre settimane. Una decisione che verrà presa in questi giorni. Non sono escluse però altre soluzioni. Sono tutte allo studio».

Molto interesse, nessuna offerta concreta per il campeggio comunale “Le Dune” di Costa Rei. Si è chiuso così il primo bando di gara di un mese - l’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte era venerdì 26 maggio - anche se più di imprenditore si è fatto avanti per ottenere informazioni.

Corsa contro il tempo

Nuova gara

Tra i requisiti per poter partecipare al bando al momento c’è quello di capacità economica e finanziaria (2,5 milioni di euro di fatturato l’anno negli ultimi tre anni ma si può anche ricorrere all’avvalimento di un altro partner) e quello tecnico. Il canone annuo richiesto è, appunto, di 180mila euro mentre il valore della concessione è stato valutato in circa venti milioni di euro. La commissione giudicatrice, oltre all’offerta economica, prenderà in esame anche il criterio “motivazionale”. Otterrà un punteggio più alto chi, ad esempio, garantirà l’apertura del bar e del ristorante tutto l’anno. Difficile, se non impossibile, riuscire ad aprire il campeggio per questa stagione. Nella migliore della ipotesi, se nelle prossime settimane ci sarà un vincitore, si potrebbe pensare ad una apertura per il mese di agosto.

