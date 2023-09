Campeggio, bando da rifare 

Troppo alto (almeno nella fase iniziale) il canone di 180mila euro l’anno per la gestione del campeggio comunale “Le Dune di Costa Rei” come previsto nel bando di gara che per due volte è andato deserto. Pochi anche i 12 anni di gestione. E allora il Consiglio comunale cambia le carte: chi si aggiudicherà una delle più rinomate strutture ricettive di Costa Rei avrà una riduzione del 50 per cento sul canone per i primi tre anni e una gestione di 16 anni.

La scelta

«Sarò molto franco, il piano non era appetibile – ha sottolineato il sindaco Salvatore Piu – e propri oper questo motivo interveniamo nei due punti determinanti, e cioè importo e durata. Con queste modifiche la proposta mi sembra molto più competitiva». Manca (ancora) il parere degli uffici sulla riduzione del canone per i primi tre anni decisa dal gruppo di maggioranza «ma è proprio per questo – aggiunge Piu – che chiedo il sostegno del Consiglio, noi ci mettiamo la faccia e dobbiamo fare una proposta forte. Tra l’altro siamo anche presi come riferimento dai Comuni vicini del Sarrabus per un bando che non è andato bene. Ecco, o cambiamo passo o facciamo la stessa fine dei Comuni vicini. Il parere poi arriverà e, se sarà contrario, ritorneremo in Consiglio comunale».

Il rogo

C’è anche la questione dei danni causati dal gravissimo incendio dello scorso agosto: «Da un primo sopralluogo effettuato assieme all’assessore regionale all’ambiente - dice ancora il primo cittadino – sono stati calcolati danni per 290mila euro. La Regione ci ha assicurato che arriverà, appunto, un rimborso per questi danni. Sono fiducioso».

L’opposizione

Il gruppo di minoranza "Obiettivo Muravera” guidato da Gianfranco Sestu alla fine vota sì alla modifica del bando a condizione che venga supportato da un parere legale sulla riduzione dell’importo. «Nel rispetto delle norme e della trasparenza amministrativa ed in considerazione del fatto che avevamo già sottolineato che il canone fosse eccessivo senza che la maggioranza manifestasse di esserne d'accordo – chiariscono con una nota il giorno dopo il Consiglio i consiglieri Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula - abbiamo chiesto che il nostro voto favorevole venisse condizionato ad un nuovo parere positivo, sia della segretaria comunale che dei tecnici incaricati della redazione del piano economico e finanziario«.

In ogni caso «se il bando venisse aggiudicato – concludono dai banchi dell’opposizione in Consiglio - significherebbe aver perso almeno un’estate in quanto la minoranza non viene ascoltata nelle proposte».

