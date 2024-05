«Campeggio aperto sino a quando non sarà venduto» 

«Il campeggio comunale di Porto Corallo sia messo a disposizione dei cittadini sino a quando non sarà venduto». A chiederlo il gruppo di minoranza Villaputzu Futura: «In attesa della vendita decisa dalla maggioranza - sottolinea a nome del gruppo il consigliere Stefano Pili - scelta che ci ha visto più volte critici, gli spazi fruibili siano messi a disposizione dei legittimi proprietari, e cioè dei villaputzesi. A nostro avviso dovrebbero essere fruibili sia per semplici attività di svago sia per la riattivazione di attività commerciali come per esempio pizzeria e bar».

La minoranza rimarca che «il campeggio è ormai da anni tenuto sotto chiave in attesa di una fantomatica vendita, più volte annunciata e sino ad ora mai realizzata». Per avere più chiara la situazione gli stessi consiglieri hanno presentato al Comune una richiesta formale per un poter fare un sopralluogo: «Vogliamo costatare - conclude Pili - le condizioni della struttura. È nostro intendimento appurare se sono state messe in atto tutte le misure utili ad evitare il deterioramento ed il conseguente deprezzamento della struttura». La richiesta della minoranza è stata fatta anche in seguito all’incendio che ha interessato il campeggio il 29 aprile. A bruciare in particolare rifiuti che erano ammassati nel piazzale antistante i locali del ristorante. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di San Vito. I danni sarebbero limitati. Sono state avviate anche le indagini per stabilire la natura dolosa o meno dell’incendio.

