Campanile illuminato per la festa di Sant’Andrea 

Luci sul campanile di Sant’Andrea. Accogliendo una richiesta della parrocchia, il Comune l’ha illuminato in occasione della festa patronale di oggi. Per la comunità di Tortolì è una giornata speciale, scandita da diversi riti religiosi in programma nella chiesa di via Amsicora. Tre le messe: alle 7,30, 10 e 17,30. Dopo quest’ultima celebrazione, che sarà presieduta dal vicario foraniale don Mariano Solinas, si terrà la processione con la partecipazione di associazioni e comitati. Tra mercoledì e ieri le messe del triduo sono state celebrate dai sacerdoti delle tre parrocchie cittadine, don Franco Serrau, don Battista Mura e don Piero Crobeddu insieme al diacono Mario Pinna.

RIPRODUZIONE RISERVATA