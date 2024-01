Campanile di San Biagio in sicurezza con 70 mila euro 

Nessun pericolo di crollo, il campanile della chiesa di San Biagio sarà messo in sicurezza senza rinunciare ai suoi caratteristici elementi architettonici. Da alcuni giorni l’impresa “Re.co. Restauri”, specializzata nel recupero di monumenti antichi, è al lavoro per il consolidamento della torre campanaria. Opere necessarie dopo il primo intervento effettuato nel 2021 dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco che rilevò importanti lesioni alla struttura. «È un lavoro da fare - dice il parroco don Sandro Zucca - quando sono arrivato nel 2021 il problema era già presente. Ora con il benestare della Sopraintendenza si può finalmente procedere».

Per completare i lavori ci vorrà qualche mese. Salvo imprevisti, il progetto affidato allo studio di architettura “Opa” dovrebbe concludersi entro maggio. In questi giorni i tecnici dell’impresa stanno rilevando i punti dove intervenire con urgenza per sostituire le “chiavi in ferro” utilizzate in molti edifici di culto per unire e rinforzare le parti in cemento. Elementi in metallo che con il tempo tendono ad arrugginirsi e gonfiarsi provocando un cedimento della struttura. I lavori saranno eseguiti in totale sicurezza grazie a un ponteggio multidimensionale che ha evitato di dover transennare la zona. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di circa 70 mila euro. Consentirà di recuperare la croce sistemata su una sfera in cemento in cima al campanile che era stata rimossa nel 2021 per ragioni di sicurezza.