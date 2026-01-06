Campanile a rischio crollo? 

Campane da ristrutturare e campanile a rischio di crollo. Una situazione di grande preoccupazione intorno alla chiesa di San Pietro Apostolo a Sant'Antioco, dove, dopo cinquantasette anni dall’installazione, le campane sono pronte a essere rimosse e ristrutturate, ma il lavoro necessario ha portato alla luce un problema molto più serio: la struttura che le ospita rischia il crollo.

Il controllo

Un sopralluogo effettuato da tecnici specializzati incaricati dalla parrocchia avrebbe rivelato che la base delle campane non è altro che un rivestimento esterno del vecchio campanile, e la sua instabilità potrebbe compromettere non solo la sicurezza delle campane, ma dello stesso campanile. Il rischio di crollo è stato individuato proprio durante il sopralluogo, prima della programmata ristrutturazione delle campane, destinate a un restauro in una officina specializzata, fuori dalla Sardegna. Sarebbe emerso, però, che nonostante il campanile non sia particolarmente alto, il suo cedimento potrebbe rappresentare un pericolo per la chiesa alla quale è attaccato. Per procedere con il prelevamento delle campane, sarà necessaria addirittura la demolizione parziale del grande edificio.

La preoccupazione

Il rischio di crollo ha colto tutti di sorpresa, tant’è che la notizia, pur essendo ormai di dominio pubblico, non è stata ancora ufficializzata da geometri, ingegneri e architetti. La chiesa di San Pietro Apostolo, amministrata dal parroco della chiesa di Santa Maria Goretti, don Elio Tinti,0 è un luogo di culto molto caro ai cittadini di Sant’Antioco, specialmente a quelli che risiedono nelle vicinanze, e le celebrazioni eucaristiche vengono svolte con il supporto di tutti i sacerdoti della cittadina. Il prossimo passo sarà decidere come procedere con la ristrutturazione del campanile, garantendo al contempo la sicurezza delle persone. «Non sono ancora stato informato ufficialmente del problema – dice il sindaco Ignazio Locci – noi siamo già intervenuti con un contributo di diecimila euro per i lavori nella chiesa di Santa Maria Goretti e se servisse ancora il nostro apporto non ci tireremo indietro».

RIPRODUZIONE RISERVATA