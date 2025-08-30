Campania e Puglia, rompicapo Pd 

Per il Pd resta intatto il nodo pugliese. A livello regionale non ancora si è riusciti a dirimere la matassa della candidatura di Antonio Decaro e del veto da lui imposto alla corsa di Michele Emiliano e Nichi Vendola per il Consiglio regionale. Assodata la volontà dei democratici di puntare sull'europarlamentare, a questo punto, appare certo che la palla passerà direttamente al Nazareno e la faccenda finirà sul tavolo di Elly Schlein. «Si troveranno le soluzioni anche in Puglia e Campania: stiamo lavorando per chiudere le ultime cose», scandisce la segretaria. Intanto, da FdI proprio per la Puglia si fa avanti il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Ma FdI con Giovanni Donzelli aggiusta il tiro: «Cerchiamo il miglior presidente». Per ora tra i nomi in pole per la corsa a governatore c'è quello dell'azzurro Mauro D'Attis. Tornando nel campo avversario, la triangolazione Decaro-Vendola-Emiliano sembra congelata: i pontieri sono al lavoro e non si possono escludere colpi di scena. Antonio Decaro e Roberto Fico sono già stati inseriti tra gli ospiti in programma alla festa dell'Unità, a ulteriore dimostrazione che il Pd intende puntare su di loro in Puglia e in Campania. Ma se la situazione non si sbloccasse, è possibile un ritiro o una candidatura indipendente di Decaro.

In Toscana

«Se ti candidi ti distruggiamo la vita». Minacce, lettere anonime, adescamenti online e accuse infamanti come l'uso di droga: la campagna elettorale per le Regionali in Toscana accusa un colpo basso a Prato pochi giorni dopo che la candidatura a presidente per il centrodestra di Alessandro Tomasi è stata ufficializzata. La Digos indaga su episodi denunciati da cinque mesi, fatti che hanno preso di mira l'avvocato Tommaso Cocci, 34 anni, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale e lanciato candidato in pectore a consigliere regionale. Cocci ritiene di aver subito una specie di trappola a luci rosse in Rete, con foto intime finite a chi poi lo avrebbe ricattato per obiettivi politici. Nei messaggi, accuse di pedofilia, droga e di legami con la massoneria.

Valle D’Aosta

«La grande incertezza» è la parola d'ordine per le prossime elezioni regionali in Valle d'Aosta, in calendario il 28 settembre. Dal punto di vista politico al centro della contesa elettorale c'è l'Union valdotaine, il movimento autonomista per eccellenza, da sempre al potere e reduce dal processo di riunificazione che ha riportato alcuni ribelli sotto l'insegna del leone rampante. Nel 2020 aveva ottenuto sette consiglieri, con la réunion i più ottimisti puntano a raddoppiare ma è probabile che alla fine si dovranno accontentare di una via di mezzo. L'obiettivo è di riuscire a formare un governo di soli autonomisti, da costruire assieme ai neonati autonomisti di centro (il cui peso elettorale però è tutto da verificare). Per governare la regione ci vogliono almeno 18 consiglieri, ma 20 è la soglia per vivere una legislatura tranquilla. Spettatore interessato è il Pd, che punta a confermare la propria bandierina nell'unica regione del nord non guidata dal centrodestra.

Marche

La premier Giorgia Meloni dovrebbe tornare nelle Marche per la chiusura della campagna elettorale a supporto del fedelissimo Francesco Acquaroli, che cerca la conferma nella prima regione, insieme alla Valle d'Aosta, in cui si andrà al voto il 28 e 29 settembre. Acquaroli vuole mantenere la filiera diretta con il governo, Ricci, vuole interromperla, riportare le Marche sotto la guida del centrosinistra e mandare un segnale politico a Roma. In campo ci sono sei aspiranti presidenti: oltre ad Acquaroli e Ricci, Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Francesco Gerardi (Forza del Popolo) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

