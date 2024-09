Campanella alle 15.50, i genitori portano via gli alunni 

Nemmeno il tempo di cominciare l’anno scolastico che già nascono i primi problemi. I disagi riguardano l’istituto comprensivo 2 intitolato a Maria Lai che è stato accorpato da quest’anno all’istituto comprensivo Porcu-Satta. Risultato? Orari cambiati all’improvviso per le classi quarte e quinte della primaria di via Firenze e, a quanto pare, senza preavviso.

A raccontare la vicenda è la rappresentante della 4B di via Firenze, Simona Cossu: «Fino a venerdì scorso i bambini uscivano da scuola alle 14», spiega, «né genitori né insegnanti sapevano ancora niente degli orari previsti per ieri». Poi all’improvviso, alle 14 di venerdì scorso, «sul sito della scuola pubblicano i nuovi orari che indicano per lunedì l’uscita delle quarte e delle quinte alle 15:50. Le quarte e le quinte hanno due ore in più di attività motoria ma gli altri anni si gestiva facendo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14 con il sabato libero. Ci ritroviamo con questo cambio di orari senza essere stati nemmeno consultati. Tanto più che via Firenze non ha la mensa ed è stata scelta dai genitori proprio perché non c’è il rientro. Adesso cosa facciamo? Diamo un panino ai bambini per questo pasto improvvisato e non previsto?». Così ieri i genitori per protesta hanno portato via i figli da scuola alle 14 e hanno scritto anche all’Ufficio scolastico regionale.

