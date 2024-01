Campanella all’Accademia del Pop C’è la lezione di Franco Mussida 

Terzo, nuovo appuntamento con l’Accademia del Pop in compagnia di Franco Mussida, storico chitarrista e fondatore della Premiata Forneria Marconi. Dopo il successo ottenuto dall’accoppiata Mogol-Alessandro Preziosi, e il concerto seminario di Laura Valente, ritorna al Teatro Massimo di Cagliari il nuovo appuntamento dell’Accademia del Pop, originale formula che prevede un concerto-spettacolo abbinato a una masterclass dedicata a tutti gli appassionati della grande musica italiana. A salire sul palco, venerdì 9 febbraio, alle 20.30, sarà Franco Mussida con alcuni dei brani del suo ultimo album “Il Pianeta della Musica e il viaggio di Iòtu”, spettacolo che segna l’inizio di una nuova fase artistica del musicista legata «a un’ecologia dei sentimenti» e alla ricerca di un «linguaggio capace di cogliere lo spazio che abita le emozioni degli individui, uno spazio che crea il riverbero, ma anche il silenzio; il silenzio che c’è nello spazio tra un suono e l’altro».

I musicisti

Un viaggio nel mondo interiore, dunque, che assegna al tema della musica e della qualità del suono un ruolo centrale. In scaletta, oltre alle composizioni contenute nel disco, anche momenti musicali inediti e improvvisazioni da vivere intensamente con il pubblico in sala. Sul palco con Mussida, quattro musicisti di eccellenza del Centro di Alta Formazione Musicale (CPM Music Institute) fondato dallo stesso Mussida nel 1984, ovvero: Giulia Lazzerini (voce, diplomata CPM); Giuseppe Lai (basso e chitarra, studente CPM); Davide Chioggia (batteria, diplomato CPM); Alessandro Spoldi (tastiere, diplomato e docente CPM).

In cattedra

Come di consueto, nella formula dell’Accademia del Pop in scena al Teatro Massimo, si inserisce anche la masterclass dal titolo “Dove ci porta il mondo del suono e della musica”. Un incontro conversazione con un virtuoso dello strumento del calibro di Mussida, incentrato sulla «qualità e la magia del mondo del suono e della musica». L’appuntamento per chi fosse interessato a partecipare è per sabato 10 febbraio, dalle ore 15 alle 17. Si tratta di un appuntamento a entrata libera, che richiede la prenotazione mail da inviare all’indirizzo: accademiadelpop@gmail.com. Il concerto e la masterclass fanno parte del programma dell’Accademia del Pop, iniziativa intrapresa da Sardegna Concerti e finanziata dalla Fondazione di Sardegna con la direzione artistica di Massimo Satta: una serie di appuntamenti che vogliono celebrare la musica come espressione artistica, sociale ed economica, rivolta alla formazione del pubblico attraverso lezioni concerto e alla crescita professionale dei giovani attraverso lo strumento degli stage e delle masterclass.

Biglietti e prevendite

Il biglietto per lo spettacolo costa 15 euro (Box Office di viale Regina Margherita a Cagliari). La masterclass invece è gratuita: partecipazione solo su prenotazione, inviare richiesta a: accademiadelpop@gmail.com.

RIPRODUZIONE RISERVATA