Quartucciu.
09 agosto 2025 alle 00:19

Campane tibetane all’Orto-giardino 

Essere “immersi” dalle vibrazioni delle campane tibetane e immaginare i cambiamenti positivi nella propria vita per raggiungere gli obiettivi desiderati. Tutto ciò sarà possibile martedì 12 agosto all'orto Mariposa de Cardu, in località Su Idanu a Quartucciu.

L’occasione sarà il “Bagno sonoro”, organizzato dalla compagnia Il Crogiuolo (che gestisce Mariposa de Cardu) «per un momento di relax in natura», dichiara Rita Atzeri, presidente dell’associazione, «un’occasione per rallentare la frenesia e ritrovare la centralità di corpo, mente e spirito. Consigliamo abbigliamento comodo, un repellente anti-zanzare, tappetino, telo e buona energia. Offerta libera e consapevole». Per info e conferme contattare su whatsapp i numeri 333 7404453, 334 8821892 o 392 7648097.

