Campane a morto per la sanità 

Rintocchi a morto per la sanità: per mezz’ora a Portoscuso lunedì sera, dalle 19,30 alle 20, le campane hanno suonato dalla chiesa giubilare Vergine d’Itria, nel centro del paese. L’iniziativa è di don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi. «Non si può scardinare la sanità di prossimità, così viene meno uno dei diritti fondamentali dei cittadini – dice don Antonio – con questo gesto abbiamo voluto sottolineare la morte della sanità, ma in senso cristiano, ovvero auspicando la resurrezione della sanità territoriale perché possa dare il giusto sollievo e supporto a tanti cittadini che stanno soffrendo questa situazione».

La situazione

Portoscuso da qualche giorno è in fibrillazione, dopo il pensionamento di un medico di famiglia circa 700 cittadini sono rimasti scoperti. Occupati i pochissimi posti a disposizione a Portoscuso, non sono previsti arrivi di nuovi medici. La prospettiva è diventare pendolari della salute, mettendo in conto anche quaranta chilometri per raggiungere il medico di medicina generale. «Io e mio marito siamo due invalidi civili – dice Clarita Zacchetti, 81 anni, di Portoscuso – abbiamo frequente necessità di ricette e visite. Siamo stati costretti, perché qui non c’era disponibilità, a scegliere una dottoressa di Narcao. Siamo già andati a conoscerla, un’ora di macchina. Lei è stata gentile e ci ha dato la disponibilità a inviarci le ricette per mail, ma la situazione nel complesso è assurda. Non basta doversi recare a Oristano per una colonscopia e non poter contare sulla guardia medica, adesso dobbiamo sobbarcarci chilometri, alla nostra età, anche per il medico di famiglia». Efisio Loddo, 63 anni, è uno dei tanti cittadini che si sono ritrovati senza medico. «Ci avevano detto che saremo passati in automatico con la nuova dottoressa invece non è stato così – dice - Al momento della scelta mi è stato proposto Santadi. Ma ci rendiamo conto? Non possiamo fare ogni volta tutti questi chilometri e anche l’ipotesi delle ricette per mail non risolve granché, molte persone non hanno grande dimestichezza con il computer. Per adesso non abbiamo scelto». Tra i pazienti rimasti senza medico di famiglia e la guardia medica a singhiozzo a Portoscuso il tema sanità è caldissimo. Il sindaco Ignazio Atzori ha inviato una lettera di protesta all’assessorato alla Sanità. Dall’opposizione Rossano Loddo sollecita iniziative. «È un tema che trova tutti d’accordo, di cui dobbiamo discutere in Consiglio – dice – dobbiamo tutelare gli interessi dei cittadini anche con iniziative forti che siamo pronti a sostenere».

Sirai

Un’altra emergenza sanità è segnalata a Carbonia dal capogruppo di Carbonia Avanti, Giacomo Floris. «Il pronto soccorso del Sirai è al collasso, ci sono barelle nei corridoi e pazienti costretti ad attendere cure essenziali – dice Floris – è gravissimo il caso di un uomo ricoverato dal 14 agosto in attesa di un intervento al femore, che secondo le linee guida dovrebbe essere eseguito entro 48 ore. Anche la situazione complessiva è critica: nella nostra Asl non si eseguono interventi complessi. Servono risposte immediate e interventi concreti: la sanità del Sulcis non può continuare ad essere abbandonata».

