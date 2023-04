Campane a festa per Pasqua: ristrutturato il campanile 

Dopo 60 anni le campane risuoneranno a festa. Giungono a conclusione i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del campanile adiacente all’antica basilica di Sant’Antioco Martire.

Per l’occasione, il sindaco annuncia che terrà un comizio nella piazza più antica del paese, per spiegare tutto ciò che è stato fatto e anche perché in tanti si sono scordati come era la situazione in piazza De Gasperi nel 2017. «Ho ancora le immagini registrate di un comizio che ho fatto in piazza De Gasperi durante la campagna elettorale del 2017 - dice Ignazio Locci - dove l’impegno era quello di chiudere gli scavi fatti nel famoso ipogeo. Siamo andati ben oltre, con i lavori all’interno della basilica, ma nel complesso di tutta la piazza, sia con la copertura, il rifacimento del campanile e anche dell’ingresso laterale della basilica stessa”. Naturalmente, l’appuntamento con il comizio, si terrà subito dopo i festeggiamenti di Pasqua mentre le campane, non è escluso che possano già suonare a festa proprio per pasqua. «È una decisione che spetta alla chiesa - precisa Locci - per noi l’emozione di aver raggiunto un altro obiettivo».

