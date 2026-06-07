Campane a festa per ogni nuovo nato 

Da secoli siamo abituati a sentire le campane delle parrocchie scandire le ore della giornata con i loro rintocchi, invitare i fedeli alla messa o accompagnare con suono solenne il momento del lutto. Da oggi, però, a Barumini e Gesturi le campane avranno anche un nuovo compito: annunciare la nascita di un bambino. Per ogni nuovo nato risuonerà una melodia gioiosa, facilmente distinguibile dagli altri richiami tradizionali.

L’idea

«Le nostre campane avranno un compito nuovo, bellissimo e pieno di speranza: annunciare la nascita di ogni nuovo bambino», spiega il parroco, monsignor Ignazio Serra, che ha annunciato l’avvio dell’iniziativa nelle due comunità che guida. L’idea nasce prendendo spunto da esperienze già sperimentate con successo in altre località europee e italiane. «In una Sardegna che purtroppo detiene il record del tasso di natalità più basso d’Italia, ogni nuova nascita è da ritenersi un miracolo sempre più raro. Per questo ho ritenuto che le nostre campane dovessero farsi interpreti non solo della gioia della singola famiglia, ma dell’intera comunità parrocchiale. Ogni nuova vita costituisce un dono per tutti. È inoltre un modo per dare un caloroso benvenuto alla vita, in attesa che, con il sacramento del Battesimo, questi piccoli entrino a pieno titolo nella comunità cristiana». I numeri confermano la gravità della situazione demografica. In Sardegna, circa 0,85 figli per donna, uno dei più bassi d’Europa. Prendendo come esempio Barumini, nel 2026 si registrano tre nascite e sei decessi. A Gesturi le nascite sono tre a fronte di sedici decessi, a conferma di un saldo demografico fortemente negativo.

Le reazioni

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai parrocchiani dei due centri. «Sentire quel suono gioioso in contemporanea nei nostri territori non sarà solo un piacere per l’udito, ma un toccasana per il cuore di tutti, un segno tangibile che la nostra comunità è viva e guarda al futuro con speranza», aggiunge monsignor Serra. A Gesturi il sindaco Emilio Serra esprime apprezzamento per l’idea: «Una bella iniziativa che ci ricorda che la vita va festeggiata non solo privatamente ma anche come dono prezioso per le nostre comunità». Sulla stessa linea il sindaco uscente di Barumini, Michele Zucca: «In una società in cui le nascite sono sempre meno, l’arrivo di un nuovo figlio deve diventare un momento di festa per tutti».

La comunicazione

L’iniziativa sarà attuata nel pieno rispetto della privacy delle famiglie. «Vogliamo che sia una festa condivisa, ma sempre nel massimo rispetto della sensibilità di ciascuno», assicura il parroco. Saranno infatti i genitori, qualora lo desiderino, a comunicare la nascita al sacerdote con una semplice telefonata o un messaggio. «Con il loro consenso potranno essere pubblicati sul canale parrocchiale il nome del bambino o della bambina, insieme alla data e all’ora della nascita».

In caso contrario, le campane suoneranno semplicemente a festa, senza alcun riferimento personale, lasciando che sia il loro suono a dare il benvenuto a una nuova vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA