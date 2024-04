Campanaro nel segno del padre 

Una vita dentro il campanile: ha cominciato da chierichetto, con le tradizionali funi, prosegue anche oggi, all’età di 64 anni, abilissimo a gestire i nuovi apparecchi elettronici che danno il ritmo della vita religiosa della parrocchia di Guspini.

La passione

È la storia di Giuseppe Erminio Scanu: «Conosco la chiesa e il campanile di Guspini da quando ero bambino - dice Giuseppe Scanu- allora ero chierichetto e salivo nel campanile per tirare i contrappesi che facevano funzionare l'orologio. Mi intrattenevo per suonare le campane per annunciare le varie fasi religiose con i rintocchi, allora manuali, per i deceduti, per il mezzogiorno e per l'Ave Maria alla mattina e alla sera. Dopo gli studi, nel 1979 iniziai a lavorare per un'azienda che installava e faceva manutenzione alle campane di tutta la Sardegna. Nel 1984, era parroco della chiesa di San Nicolò don Michele Pinna che volle sostituire il vecchio modo di suonare le campane con uno moderno elettromeccanico, direttamente dalla sacrestia, utilizzando le moderne tecnologie del tempo».

La musica

Dopo l’entrata in funzione dell’impianto comandato a distanza, l’orecchio appassionato del campanaro sentiva una musica “stonata”: si rese conto che qualcosa in quelle vecchie campane non andava bene. Scanu suggerì la necessità di sostituire le campane, ormai vetuste e scalfite dai ritocchi dei battacchi, con altre capaci di dare un suono più creativo. «Le tre campane rotte ed usurate dal tempo nei tre secoli di funzionamento furono calate dal campanile con grosse funi e sostituite – ricorda Scanu -. Don Pinna fece fondere da una ditta specializzata tre campane nuove che furono poi montate nel campanile. Un cambiamento radicale e importante nel paese perché da qualche tempo il rintocco che scandiva la vita religiosa e lavorativa si era affievolito».

Il contratto

Attualmente Scanu ritorna periodicamente per la manutenzione. «È il mio lavoro – prosegue Scanu - ho una convenzione con il Comune per regolare l'orologio e controllare il buon funzionamento delle campane. Attualmente ci sono dei lavori in corso che riguardano la facciata, sono importanti perché la chiesa va curata preservata e conservata nel tempo. Io resto sempre a disposizione della chiesa dove ho trascorso la mia infanzia e per familiarità: anche mio padre da bambino suonava le campane e nella metà degli anni trenta, in seguito ai danni alla cupola provocati da un fulmine partecipò al restauro del campanile. Insomma, il mio attaccamento al campanile di Guspini prosegue da generazioni», conclude il campanaro elettronico.

