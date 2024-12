«Campanari, un’arte antica da tramandare ai più giovani» 

La decisione dell’Unesco che ha riconosciuto la “campaneria italiana” patrimonio di tutti come elemento culturale immateriale, è stata accolta con grande soddisfazione anche dall’associazione “Jaganos de Sardigna” di cui è presidente regionale il maestro campanaro norbellese Sisto Manca. «Questo riconoscimento ci riempie d’orgoglio – sostiene -lo dedichiamo soprattutto alle nuove generazioni perché possano continuare a preservare l’arte tradizionale dei campanari. Quel suono che proviene da tanti campanili tocca la nostra anima, scandisce da sempre i giorni di festa e di dolore ed è una ricchezza trasandata di generazione in generazione». Il presidente, 48 anni barbiere e campanaro per passione, è impegnato in prima persona perché questo ruolo non abbia mai fine. L’associazione raggruppa una quarantina di campanari, svolge raduni in tutta l’Isola grazie a una struttura campanaria mobile. «Ci esibiamo soprattutto per i più giovani per stimolarli a continuare questa arte affinché non sia sostituita da moderni sistemi di amplificazione, che emettono il suono della campane registrate ma non sono la stessa cosa» conclude Manca, che ha iniziato da giovanissimo. «Mi sono innamorato delle campane e ho imparato dall’indimenticabile maestro Diego Zara». ( s.c. )

