Campanari da tutta l’Isola per il raduno 

Ritorna il magico suono dei campanari. Domenica alle 18.30 il novenario di sant’Ignazio ospiterà il secondo raduno–concerto di suonatori provenienti da tutta l’Isola. Si esibiranno i maestri dell’associazione regionale “Jacanos de Sardigna”, che raggruppa i campanari sotto la presidenza del norbellese Sisto Manca, 48 anni, storico campanaro del paese.

La manifestazione è organizzata con la collaborazione del comitato di sant’Ignazio. È prevista la presenza di suonatori che arrivano da Ruinas, Sorradile, Asuni, Villaurbana, Assolo, Sarule, Villaurbana, Senis, Oliena, Bonarcado, Norbello, Adomaggiore, Lunamatrona, Serdiana, Irgoli, Ollastra, Nuragus, Nuraxinieddu, Allai, Austis, Meana Sardo. In occasione del raduno verrà sistemata una struttura campanaria mobile, dalla quale i campanari si esibiranno per fare festa ma anche per cercare di far appassionare i più giovani e avvicinarli a questa attività, seguendo il loro esempio. «L’auspicio è che i ragazzi si appassionino – afferma il presidente Manca - siamo convinti che celebrazioni e processioni abbiano più suggestione quando sono accompagnate dal suono delle campane». ( s.c. )

