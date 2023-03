Campagnola, una vita tra i giovani 

«Mi basta un pallone per essere felice. Il calcio per me è tutto». Gesuino Campagnola pronuncia queste parole mentre osserva i bambini della scuola calcio Atletico Cagliari allenarsi nel campo di via Euro nel quartiere La Palma: la sua è una vita dedicata al calcio, inteso nella sua accezione più genuina che va ben oltre i riconoscimenti che, comunque, non sono mancati: su tutti nel 2009 il Coni gli ha conferito la Stella di Bronzo al merito sportivo e dieci anni fa la Stella d’Argento.

Al di là di ciò, non è mai venuto meno l’amore per lo sport da parte del vice di Bernardo Mereu nella storica galoppata trionfale che condusse il La Palma dalla prima categoria al professionismo – nel periodo tra il 1982 e il 1990 - con la vittoria al campionato di serie D nella stagione 1988-1989. «Bernardo per me è come un figlio», racconta, «l’ho conosciuto quando ero un ragazzino, aveva circa 12 anni ai tempi della Superga. È sempre stato un ragazzo molto umile e maturo, con il desiderio di diventare un allenatore: mi ha colpito sin da adolescente la sua personalità e la capacità di mantenere la calma in qualsiasi situazione».

La Pro Marina

L’avventura nel mondo del pallone per lui è cominciata nel 1961 ai tempi della Pro Marina, rione dove ha trascorso i primi anni di vita in via Lepanto, per poi trasferirsi in via Ostro nel 1963 anno in cui venne fondata la squadra dal dottor Gianni Cornacchia. «Quando ero Allievo giocai con il pugile Franco Udella», rivela, «già da allora si vedeva che aveva una grande capacità motoria. Ero più piccolo di due anni rispetto agli altri ma avevo grinta da vendere». E la grinta, così come l’empatia, sono qualità che non gli sono mai mancate nelle tante esperienze vissute: dal 1977 al 1987 ha collaborato come istruttore alla Scuola Calcio Gigi Riva, nel 1981 ha fondato la Scuola Calcio Frassinetti, ricoprendo anche il ruolo di selezionatore regionale della rappresentativa calcio femminile.

La stima di Riva