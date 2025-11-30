Campagnola sempre più su 

La Campagnola insidia il primato del Real Putzu nel girone A dell’Over 55. Nel girone B la Maccioni Marmi vince il big match con gli Ingegneri. Nell’Over 58 stop della capolista Mediterranea.

Frenata Sardachem

In attesa del posticipo di domani contro la Cooper Band, la capolista Real Putzu è avvicinata dalla Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare, che di misura si impone sulla I. R. Moniaflor. Alla Sardachem non basta la rete di Fanni con la Tielle Team (in gol con Ledda) per agganciare la testa del girone A. Staccatissime le altre a partire dal Cagliari 2007, ora quarto con il successo di misura sull’Okky Villanova, raggiunta a quota sette dalla Opes Team (1-1 con il Poggio dei Pini/Sotto La Torre). Sabato si è giocata l’ottava giornata anche nel girone B, comandato dagli Amatori Orione Selargius che restano primi dopo la prova di forza contro la Eosol/Car-Refinish, schiantata per 5-1: pokerissimo di Renda, Melis, Pusceddu, Sotgiu e Sanna. Insegue la Maccioni Marmi (con due gare in meno), che nel big match contro l’altra (ex) capolista Ingegneri, non sbaglia grazie a Monterastelli e Mameli. Cavallo e Orrù frenano la corsa della Lewis Room, fermata sul 2-2 dagli Amatori La Palma. Il 2-1 del Deximu nello scontro diretto col SI. TI. Carbonia ne consente il sorpasso in classifica. Termina in parità (1-1) la sfida tra Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 e Nuraghe/Evolvere, unico pareggio di giornata.

Ko indolore

La sconfitta (per 1-0 con la Polisportiva Sestu) non compromette la leadership nell’Over 58 della Mediterranea R. U. Anche perché la Masnata Chimici (con Marras, Farris e Porru) fa 3-3 con Il Club nello scontro diretto. Il 2-1 sulla Myair Svapo consente alla Sinnai Conad Superstore di agganciare il terzo posto e di tenere a un punto la Di. Fer., vittoriosa di misura sul Fileferru. Con una rete di Urbano la Frama/Beko Service supera il Cral Ctm ed è ottava con la Polisportiva Sestu e con la De Amicis (4-1 su La Vernice). Sorride per la prima volta l’Aldebaran/Autocarrozzeria G. Deiana, che trova il primo successo (3-1 sul Mulinu Becciu). Domani si recupera Deximu Eosol/Car-Refinish, mentre mercoledì sarà la volta di Opes Team-Cagliari 2007.

RIPRODUZIONE RISERVATA