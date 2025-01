Campagnola ha un sogno: andare in campo  da professionista 

Dopo sei giornate la Castello Cagliari ha conquistato 6 punti nel torneo di Eccellenza. Un bottino soddisfacente per una matricola che si affaccia al calcio femminile con una squadra tra le più giovani del torneo. Maria Campagnola, con i suoi soli 15 anni, si distingue tra le ragazze di Arianna Scalas, reduci dal ko con la Pgs Audax di sabato scorso. «Abbiamo affrontato una squadra più esperta e abbiamo anche chiuso in inferiorità numerica perché avevamo un solo cambio e una nostra compagna è dovuta uscire per infortunio».

«Sogno in grande»

Nonostante le cagliaritane siano rimaste in partita grazie al provvisorio 2-1, non hanno potuto evitare il 5-1 finale. «Abbiamo faticato, dobbiamo crescere e ci impegniamo tanto in allenamento per migliorare giorno dopo giorno. Il gruppo e tutto l’ambiente è bellissimo, la mister ci supporta. La stagione è molto dura, penso che potremo vincere qualche altra partita contro squadre alla nostra portata», dice Campagnola. Al terzo anno nel calcio femminile, dopo una prima esperienza biennale con La Salle, la difensore originaria di Cagliari, si divide tra Castello Cagliari e Aiace Calcio a 5 di Assemini, con cui ha giocato domenica, nella sfida contro l’Ittiri Sprint. «L’importante e giocare a calcio e divertirmi, sono due sport abbastanza diversi. Il Calcio a 5 è più veloce e tecnico ma il principio è lo stesso». Tra i tanti sogni nel cassetto della Campagnola, oltre alla laurea in veterinaria, c’è anche il calcio professionistico. «Ho sempre sognato di arrivare ad alti livelli».

RIPRODUZIONE RISERVATA