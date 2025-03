campagnola, che tonfo 

Terzo turno di ritorno della Coppa Italia per l’Over 50 con due sole gare disputate. Tonfo della Campagnola nel girone A dell’Over 55. Raddoppia invece la Maccioni Marmi, che allunga nel girone B.

In vetta

Giornata di Coppa per l’Over 50 ma si gioca solo nel girone B. Nel girone A sono state rinviate Mediterranea-Accademia Sulcitana e Pgs Audax Frutti d’Oro-Okky Villanova. I Quartieri/De Amicis (al comando del girone B) pareggiano 2-2 con il Deximu (secondo), mentre i Colonial Fruits cedono in casa contro gli Amatori 4 Mori (2-0). Ha riposato la Nivea Karalis.

Duo di testa

Cade a sorpresa la Campagnola e il tonfo le costa la vetta del girone A dell’Over 55. La sconfitta per 2-1 contro la Tielle/PLS (che avvicina il quarto posto) favorisce il sorpasso della Masnata Chimici, che però non va oltre l’1-1 con la Di. Fer e lascia la vetta alla Sardachem, vittoriosa 3-1 sulla Myair Svapo grazie alla doppietta di Lobina e alla rete di Sabiu. La Cooper Band resta in quarta posizione pur avendo riposato in questo nono turno di ritorno. Una rete di Cabras decide lo scontro diretto tra Car-Refinish e Gigi Spada SI. TI che vale il settimo posto dei cagliaritani e lascia a 32 punti la squadra di Carbonia, superata dalla Di. Fer. Si conferma al sesto posto la Sinnai Conad dopo il 6-1 sul Nuraghe penultimo, mentre il Poggio dei Pini (terzultimo) non si arrende e avvicina la Myair Svapo con il 2-1 sull’Opes Team, alla seconda sconfitta di fila. Gli Ingegneri tornano al successo dopo due mesi infliggendo un 2-1 al fanalino di coda Ellas.

Manita e allungo

Cinquina della Maccioni Marmi agli Amatori Orione Selargius. Nello scontro diretto la capolista del girone B fa la voce grossa contro la terza forza del torneo e allunga a + 6 sulla I. R. Moniaflor, sconfitta a sorpresa 3-0 da Il Club, che aggancia l’ottavo posto. Avvicinano la terza posizione gli Amatori La Palma, che con Pichiri e Tuveri regolano l’Aldebaran, mentre è lotta agguerrita per il quinto posto, occupato dalla Sardegna Termale Sardara (4-1 sul Cagliari 2007) in condominio con la De Amicis, fermata sul 2-2 dal Cral C.t.m. La Vernice, con Corellas e Ortu, supera la Frama/Beko Service e aggancia la Polisportiva Sestu (ferma per il rinvio della sfida con i Resti Umani). Domani i sestesi recuperano la gara con Il Club. Ingegneri-Myair Svapo e De Amicis-Frama/Beko Service sono i recuperi di mercoledì.

