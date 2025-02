campagnola al vertice 

Prima di ritorno di Coppa Italia nell’Over 50. Nell’Over 55 la leader Campagnola allunga nel girone A, mentre nel girone B vincono tutte le grandi.

L’allungo

Sono tre le sfide disputate nei due gironi di Coppa Italia dell’Over 50. Nel girone A l’Okky consolida il primato grazie al successo per 2-1 sulla Mediterranea e al ko dell’Audax, raggiunta in classifica proprio dal Real Putzu vittorioso per 1-0 sui biancoverdi. La sola gara disputata nel girone B ha visto la leader I Quartieri superare 4-0 i 4 Mori. Rinviata Nivea Karalis-Deximu, hanno riposato i Colonial Fruits.

Lotta in testa

La Campagnola torna al vertice del girone A dell’Over 55 nella terza giornata di ritorno. Il 5-0 sulla MyAir Svapo e il turno di stop dell’ex regina Masnata Chimici lancia la neocapolista in vetta con due punti di vantaggio. Sabato il calendario mette di fronte proprio la prima e la seconda in classific. Massa segna il gol vittoria della Tielle/PLS contro la Sardachem detentrice del titolo di categoria e avvicina i suoi alla Cooper Band, sconfitta per 2-1 dalla Di. Fer. La lotta per entrare nelle prime otto è agguerrita: in chiave playoff pesano le vittorie di Car-Refinish (1-0 sul Sotto La Torre/Poggio dei Pini) e del Sinnai Conad sulla Nuova Ellas (3-1), mentre rallenta la Gigi Spada SI. TI. che non va oltre il pari a reti inviolate con l’Opes Team. Mezzo passo falso anche degli Ingegneri, che perdono contatto col gruppone delle candidate agli spareggi. Il 2-2 imposto dal Nuraghe (al secondo pari di fila) lascia i cagliaritani a quattro lunghezze dall’ottavo posto.

In scia

Non si arresta la corsa dell’I. R. Moniaflor: la capolista del girone B, grazie alla doppietta del solito Pala e alla rete di Brusa regola il Fileferru per 3-1. Ma le inseguitrici restano in scia: la Maccioni Marmi ruggisce con un 8-0 all’Aldebaran e l’Orione Selargius consolida il terzo posto con il 3-0 (doppietta di Tolu e rete di Pili) nello scontro diretto con gli Amatori La Palma, avvicinati da Il Club che a sua volta batte 8-0 un Mulinu Becciu sempre più ultimo. Sestu e Sardegna Termale pareggiano 1-1 e sono quinti, mentre i Resti Umani con Manca e Arippa si impongono 2-1 sul Cagliari 2007. Tra La Vernice e Cral C.t.m. finisce 3-3, rinviata De Amicis-Frama/Beko Service.

