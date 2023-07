Campagne verso la fine della bassa pressione 

Più acqua nelle campagne di Samassi. È stato presentato ieri mattina, nell’aula consiliare di via Deledda, il progetto per la realizzazione di una condotta adduttrice tra i distretti di Sanluri e Samassi. Tre milioni di euro il valore dell’opera, che consiste nella posa di una condotta lunga due chilometri e mezzo e che collegherà il Sub Ripartitore Sanluri basso con il diramatore A del distretto di Samassi, permettendo un’irrigazione più efficace e all’avanguardia. «Un progetto promosso a livello nazionale che conferma la bontà della proposta e l’impegno del consorzio di bonifica della Sardegna meridionale», commenta Giacomo Onnis, vicesindaco di Samassi: «Un’infrastruttura strategica per la risoluzione di alcune criticità e il potenziamento della rete irrigua che garantisce alle aziende agricole risultati certi nelle colture che necessitano, soprattutto nel periodo estivo, di grandi quantitativi d’acqua».

I benefici

Il progetto, primo nella graduatoria nazionale, è realizzabile grazie a un bando del ministero dell’Agricoltura che ha lo scopo di erogare finanziamenti per la realizzazione di opere di infrastrutture irrigue. Da cronoprogramma, i lavori dovrebbero essere appaltati entro ottobre, aggiudicati entro l’anno e concludersi entro quattro mesi dall’avvio. L’intervento consentirà inoltre un risparmio idrico, un risparmio energetico e di conseguenza un beneficio dell’impatto ambientale.

«Risposta efficace»

«Il nostro – spiega Efisio Perra, presidente del Consorzio di bonifica – è un distretto molto importante, che irriga oltre il 50 per cento della superficie attrezzata. In questa zona c’è una forte domanda. La condotta collega diverse zone di irrigazioni, consentendo di dare maggiori risposte alle domande dei consorziati e degli agricoltori. Da quando ci siamo insediati, quattro anni fa, abbiamo studiato la situazione e cercato di capire come intervenire. Da qui la partecipazione al bando. Mi auguro che dalla prossima primavera possa essere inaugurato».

L’agricoltore

La notizia è stata accolta positivamente dal mondo agricolo locale, in difficoltà a causa della bassa pressione dell’acqua. «L’acqua è un’opportunità imprenditoriale – commenta Giuseppe Onnis, consigliere del Consorzio e coltivatore diretto – ma oggi è anche un limite all’azione di un agricoltore: molti potrebbero fare meglio ma non possono a causa della tipologia di irrigazione che attualmente non lo permette. A volte dobbiamo limitare la coltivazione, consapevoli che l’acqua in quel comprensorio non è abbastanza: credo che questo lavoro permetterà a coltivatori e imprenditori di essere più tranquilli anche sulle programmazioni agricole».

Il parlamentare

Presente anche il deputato arburese Gianni Lampis (FdI): «Questa – ha rimarcato – è una zona della Sardegna dove l’attività agricola svolge un ruolo importante ed è presidio di tutela e custodia delle campagne. Per Samassi questa condotta rappresenta un modo per intensificare le produzioni e renderle sicuramente di qualità. Un ringraziamento a tutti per il lavoro svolto».

