Campagne trasformate in discariche 

La cartolina è sempre la stessa: cumuli di rifiuti abbandonati ovunque. Già, perché chi sceglie di andare a fare una passeggiata o visitare le campagne di Quartucciu e, in particolare, il borgo di Sant’Isidoro, per respirare a pieni polmoni all’aria aperta e ammirare il verde e i colori della primavera, il più delle volte, invece, deve fare i conti con un’amara realtà, inciampando nei sacchi di rifiuti buttati e nascosti tra la vegetazione.

L’ultima segnalazione arriva da Cenzo Vargiu che nella zona di Su de Marietta ha fotografato un accumulo di rifiuti provenienti, forse, da un canile. «Giacciono lì da mesi, nonostante gli uffici di via Nazionale siano stati più volte informati della situazione, non hanno mai provveduto a ritirarli. Dovrebbero muoversi e mettere in pratica azioni serie per porre fine a questi gravi episodi che danno una brutta immagine del nostro territorio», commenta l’uomo. (fr. me.)

