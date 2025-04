Campagne sarde sventrate per chilometri 

Inviata

Selargius . L’acronimo è Hvdc. Sta per cavo ad alta tensione a corrente continua. Praticamente la “polpa” del Tyrrhenian link. Anche se il maxi investimento da 3,7 miliardi, opera di Terna, la spa che detiene il 98,6% della rete elettrica italiana, non attraverserà solo il mare sardo. Precisamente da Terra Mala, nel Comune di Quartu, a Fiumetorto, nel territorio di Termini Imerese, in Sicilia (e poi da lì verso Tuscia Magazzeno, nella campana Battipaglia). La faraonica ciabatta energetica da mille megawatt sventrerà anche le campagne del Cagliaritano per una trentina di chilometri, lasciandosi alle spalle il mare del Golfo degli angeli in direzione di Maracalagonis. Quindi Sinnai, Settimo, Quartucciu e Selargius, dove prenderanno forma sia la centrale di accumulo e trasformazione che quella di smistamento, su diciassette ettari tolti alla proprietà privata. I primi cantieri sono aperti, tutti blindati dalla vigilanza. Giorno e notte. Perché in un affaire a nove zeri, la protesta contro la speculazione energetica è considerata una nemico, non un legittimo esercizio di democrazia.

Fronte mare

È via delle Ninfe la strada dove il Tyrrhenian link comincerà la sua marcia. Verso la Sicilia e verso Selargius. Venerdì mattina, però, l’unico passaggio l’ha fatto il pullman, perché quello è anche il capolinea dell’1Q. Niente ruspe, per ora. Non un muletto. Non un cartello. Il preludio di tutto è solo l’asfalto nuovo di zecca, per facilitare l’andirivieni futuro. Si entra dalla Provinciale 17, la litoranea che porta a Villasimius. «Sino a qualche mese fa c’erano buche grandi così», dice una ragazza. Niente nome, però, come tutti i passanti e gli automobilisti fermati e incrociati lungo questa via Crucis tra ruspe e operai. Il muro a sinistra di Terra Mala, una recinzione in blocchetti grigi, conserva i “segni della protesta” più recente. A lettere cubitali, due scritte: «Terna a foras» e «No Tyrrhenian link». La stessa ragazza fa sapere: «Per mesi, con delle specie di zattere, hanno scandagliato il mare. Erano all’àncora un po’ più in là, non lontano dalla spiaggetta». C’è poca sabbia, in questo tratto di costa. L’acqua cristallina come nella cifra del mare nostrum, ma le pietre sul fondale. «Più che preoccupati, siamo rassegnati», chiarisce una donna dal cancello di una delle due villette in via delle Ninfe. «Difficile che si fermi qualcosa».

L’altra Provinciale

Già. Più ci si muove in direzione di Selargius, più è chiaro che i cantieri non sono una forzatura. Né il presagio di un’incompiuta. Sembra solo una questione di cronoprogramma la calma piatta a Terra Mala. Terna, dalla Bei, la Banca europea degli investimenti, ha già ottenuto anche l’ultima tranche di finanziamento, pari a 1,9 miliardi. Le prove sono appese alla rete che delimita il senso unico alternato, con tanto di semaforo, in via Lungo lago Simbirizzi, la Provinciale 17 che arriva a Maracalagonis. «Cantiere di realizzazione del collegamento in cavo Hvdc terrestre, Lato Sardegna. Autorizzazione 239/El-526/389 del 5 settembre 2023», si legge. «Stanno fotografando», urla un operaio che ha la testa fuori dallo scavo. Il cantiere pullula di vita. E di mezzi. A contarli: ruspe e betoniera. Più tubi e rumore. «Se ha qualcosa da chiedere, si rivolga al direttore, io non sono nulla», dice un ragazzo che cammina a bordo strada con il caschetto in testa e un foglio in mano. Alle 13 la fila di macchine non è lunga. Tutt’altro. «Guardi, non so nulla di questi lavori», tagliano corto un signore prima e una ragazza dopo, che aspettano il verde in macchina. È il venerdì dei venticinque gradi a sorpresa. Fa caldo.

Le stazioni elettriche

Mancano poco più di quindici chilometri per arrivare a Su Truncu 'e s'ollastu. Si chiama così la località che già ospita una centrale Terna. Un maxi cartello troneggia fuori dal nuovo cantiere. «Realizzazione “chiavi in mano” della nuova stazione di conversione a Selargius e opere connesse del denominato intervento Tyrrhenian link. Interconnessione Hvdc con elettrodi marini, 2x500 megawatt», è scritto. Tutto torna. La potenza del cavidotto è da mille. «Via, via», non potete fotografare», ordina un vigilante. Il render stampato sul pannello all’ingresso minimizza l’impatto dell’opera in questa campagna sarda dove le famiglie selargine hanno sempre coltivato la vite. Proprietà passate da una generazione all’altra. In alto, il logo di “Terna Rete Italia” e subito sotto «l’autorizzazione unica numero 239/El-486/368/2022 del Mite», il ministero della Transizione ecologica. Quindi nell’immagine ecco raffigurati piccoli alberelli, ad anticipare gli edifici color ocra che saranno il futuro impianto di accumulo e trasformazione.

Il progetto

«Dalle carte - dice Andrea Corda, del Comitato “No Tyrrhenian link” – risulta che gli ettari occupati siano dodici». Da fuori si vedono anche le casette-deposito, tipiche dei grandi cantieri. In una sorta di circumnavigazione del muro di cinta, percorrendo una strada bianca in leggera salita, si può vedere lo sbancamento. Dove prima c'erano vigne e distese di margherite gialli e papaveri, adesso si prepara il terreno alla prima stazione elettrica. L’altra, di smistamento, prenderà forma a poca distanza, a Su Pardu. «Altri 50mila metri quadrati occupati», continua Corda. Lì resiste la baracca bruciata a gennaio e poi ricostruita il mese dopo. Ma il conto non è finito. «Considerando che Terna possiede già dieci ettari con la attuale stazione, soltanto qui a Selargius arriviamo a ventisette. Senza considerare le servitù di passaggio. Questa speculazione energetica è molto peggio delle basi militari».

