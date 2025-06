Campagne nella morsa del fuoco  

Un nuovo, devastante incendio è divampato ieri pomeriggio tra Villasor e Serramanna, riducendo in cenere decine di ettari di territorio. A pochi giorni dal rogo che aveva incenerito circa 50 ettari tra Su Pranu e la Statale 196, le fiamme sono tornate a colpire praticamente nella stessa area, segno evidente di un’allarmante recrudescenza del fenomeno.

L’allarme è scattato intorno alle 16:00 nei pressi della nota azienda agricola degli Evaristiani. Le fiamme, con ogni probabilità di origine dolosa, sospinte da un forte vento di maestrale, si sono rapidamente propagate verso Villasor, fino a lambire la Statale che conduce a Villacidro. Una vasta area coltivata a grano, pascoli, frutteti, uliveti e rimboschimenti è stata completamente distrutta.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse a causa della morfologia del territorio: poderi recintati, viabilità discontinua e la presenza di canali hanno ostacolato l’accesso dei mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre automezzi, unità del Corpo Forestale, volontari della Protezione civile regionale, barracelli di Serramanna e Villasor, e il nucleo operativo Quadrifoglio di Serramanna. A supporto delle squadre a terra, è stato necessario l’intervento di un elicottero della flotta antincendio regionale.

Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o edifici. Tuttavia, una donna è stata soccorsa dal 118 in stato di choc, dopo aver visto levarsi la colonna di fumo a poca distanza dalla sua abitazione.

L’epicentro dell’incendio è stato localizzato nella zona di Su Pardu, località di Villasor a ridosso della statale 196, dove le fiamme, alte diversi metri, hanno distrutto uliveti, frutteti e boschi di eucalipto, minacciando numerose aziende agricole. I danni ambientali e al patrimonio boschivo sono ingenti.

«Il lavoro è reso difficoltoso dalla conformazione del territorio, caratterizzato da numerosi appezzamenti chiusi e da canali. In questi casi è fondamentale conoscere bene la viabilità locale per operare in sicurezza ed efficacia», ha commentato il capitano della compagnia barracellare di Serramanna, Fabrizio Demontis.

In tarda serata, i volontari erano ancora impegnati nel controllo degli ultimi focolai, operando per mettere in sicurezza l’area e scongiurare il rischio di una possibile ripresa delle fiamme.

