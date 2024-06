Campagne nella morsa del fuoco 

Fiamme nelle campagne di Villacidro: distrutti rimboschimenti, sugherete e campi di stoppie. L’incendio è partito poco dopo le 13 di ieri in una zona agricola vicina alla zona industriale. Spinto dal vento teso, il fuoco è divampato all’interno di un rimboschimento di eucalipti, estendendosi rapidamente verso le diverse aziende agricole della località “Figu Niedda”. Le squadre antincendio, allarmate dall’alta colonna di fumo, sono accorse per cercare di circoscrivere l’incendio, che nel frattempo stava già interessando un’area molto vasta. Vista la pericolosità del rogo, è stata inviata la richiesta del supporto aereo, soddisfatta con l’invio degli elicotteri della base di Villasalto e di Fenosu. In aiuto sono accorse le squadre antincendio di Forestas, dei volontari di diversi paesi e i barracelli di Villacidro, e i vigili del fuoco di Sanluri, a protezione delle aziende agricole.

Le operazioni sono state rese difficili dal vento forte e dal fumo denso, che ha reso l’aria quasi irrespirabile. I due elicotteri hanno lavorato incessantemente per ore con numerosi lanci d’acqua, permettendo alle squadre a terra di addentrarsi tra gli alberi per completare lo spegnimento. Sul posto anche carabinieri e polizia locale, che hanno contribuito a mettere in sicurezza le strade di penetrazione agraria e il passaggio dei mezzi antincendio. Notevole anche il contributo degli agricoltori: con i trattori hanno realizzato delle fasce antincendio per evitare che le fiamme si propagassero nei campi vicini. Altri, invece, si sono adoperati con gli irrigatori.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la sera: anche se ormai era sotto controllo, il fuoco, alimentato dal vento, è ripartito più volte, rendendo difficile le bonifiche. Solo a tarda sera, grazie al grande lavoro delle squadre antincendio, si è riusciti a mettere l’area in sicurezza. Fortunatamente non ci sono stati danni rilevanti per le strutture agricole: solo alcune sono state sfiorate dalle fiamme. Ieri sera non era ancora possibile fare una stima precisa dell’area interessata dal fuoco: potrebbe superare abbondantemente i 50 ettari.

Si pensa all’origine dolosa, ma anche questo verrà verificato in seguito dagli investigatori del Corpo forestale di Villacidro, che ha coordinato le operazioni. Non è la prima volta che questa zona finisce nel mirino degli incendiari: era accaduto anche due anni fa.

