Campagne in fiamme, super lavoro per l’antincendio 

Pomeriggio di fuoco ieri nelle campagne di Sinnai, Macchiareddu e Capoterra.

A Sinnai le fiamme, divampate alle 15, hanno prima divorato un vasto canneto e stoppie a “Sieni”, lungo la vecchia strada per Maracalagonis e più tardi stoppie ma anche piante d’alto fusto nelle campagne di “Maletta”, non lontano da Tasonis. Mobilitati due elicotteri, i Vigili del fuoco, i Forestali, i volontari del Masise, il Vab del Nos e del Paff di Quartu e la polizia locale di Sinnai per regolare il traffico sulla circonvallazione. Gravi i danni e non solo ambientali. Avviate anche le indagini per risalire alle cause dei due incendi.

Nel versante utese di Macchiareddu: in cenere cinque ettari di campi di stoppie e macchia alta. Il rogo è divampato verso le 15 di ieri, tra la vegetazione dei campi incolti, mettendo a rischio alcune strutture e un rimboschimento vicino alla Provinciale 2. A fronteggiare il fuoco le squadre del Corpo forestale di Uta, i barracelli di Uta, i vigili del fuoco, Forestas e i volontari della protezione civile di Assemini e Capoterra. In supporto l’elicottero della base di Pula e altri due dell’Aeronautica. Alle 17,30, alcune squadre, e l’elicottero di Pula, sono stati dirottati a Capoterra per un nuovo incendio nella periferia del paese. A fuoco stoppie e rifiuti, che hanno generato tanto fumo rendendo difficoltosa la viabilità, messa in sicurezza dalla polizia locale. (r. s.) (a. cu.)

