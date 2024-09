Campagne in fiamme: chiusa la Statale per San Gavino 

Momenti di paura per un incendio divampato ieri pomeriggio a Guspini, in località Zrìva is aurus. L’allarme è scattato intorno alle 14 quando un enorme colonna di fumo ha invaso la Statale 197 per San Gavino: la polizia locale ha bloccato quel tratto di strada in entrambe le direzioni. Le fiamme si sono propagate anche a un capannone nella zona e ha distrutto quel che c’era all’interno: attrezzature di carnevale, strumentazione musicale e tanto altro materiale utilizzato per celebrare il Carnevalinas. La viabilità locale è stata dirottata su una strada di campagna.

Il rogo si è sviluppato poco più avanti, in linea d’aria, rispetto alla zona del supermercato, in prossimità del boschetto di eucalipti lungo la strada che porta al fiume. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco della sezione di Sanluri, poco dopo è intervenuto anche l’elicottero decollato dalla base di Villasalto che è atterrato nello spiazzo adiacente all’asse mediano. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Guspini, gli uomini del Corpo forestale, quelli di Forestas con l’autobotte e i volontari della Protezione civile Gentilis. L’incendio è stato domato verso le 15.30 e sono subito iniziate le operazioni di bonifica prima della riapertura della Statale. ( g. g. s. )

