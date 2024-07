Campagne ancora in fiamme 

Grande lavoro per la compagnia barracellare di Serramanna che anche ieri ha operato per ore nello spegnimento di un grosso incendio divampato nelle campagne del paese al confine con Villacidro. Dopo la battuta d’arresto di domenica, per via di un guasto tecnico al mezzo antincendio in dotazione, i barracelli di Serramanna ieri erano quindi di nuovo operativi. «Domenica abbiamo avuto un guasto al fuoristrada e siamo stati costretti a fermarci: in particolare si è sganciato il modulo antincendio che ha urtato la sponda e si è danneggiato», spiega il capitano della compagnia Fabrizio Demontis. Qualche ora per rimettere in sesto il mezzo e via di nuovo al lavoro per lo spegnimento delle fiamme che a Serramanna si susseguono senza soluzione di continuità. Ai barracelli arriva l’incoraggiamento del sindaco Gabriele Littera: «Sappiano che non vi fermate e continuate a essere al servizio della comunità».