Campagne allagate, persi i raccolti 

Scene desolanti. Più che campi coltivati, sembrano enormi pantani. A causa della pioggia che da settimane continua a cadere ininterrottamente, è impossibile raccogliere patate, carote o carciofi. I mezzi meccanici non possono entrare a causa del fango ma anche se la raccolta fosse possibile, la maggior parte delle colture è danneggiata: in asfissia radicale, come si dice tecnicamente.

Il maltempo

Le precipitazioni abbondanti presentano un conto salato anche al mondo delle campagne del Terralbese. Un disastro a cielo aperto ad Arborea, dove il Comune ha dichiarato lo stato di calamità naturale. Passaggio necessario per poter permettere agli agricoltori di accedere alle misure di ristoro. Danni anche a Uras, San Nicolò d’Arcidano e Marrubiu. Un disastro destinato a ridurre i guadagni delle aziende del territorio.

Le coltivazioni sono marce, non hanno retto all’acqua che continua a cadere ormai da un mese e mezzo. Per gli agricoltori è una scena mai vista prima. «Da quando ho avviato la mia azienda agricola, 15 anni fa - racconta Marco Lotta, 36 anni, che gestisce diverse terre ad Arcidano - non avevo mai visto una cosa simile». E stanno saltando anche i cicli di semina: «Ciò che ci preoccupa non è solo la perdita degli ortaggi che avremmo dovuto raccogliere adesso per poterli vendere nei mercati - spiega Lotta - ma anche l’impossibilità di piantare altri prodotti, come angurie e meloni, a causa delle condizioni delle terre. I danni sono enormi per me e per tanti miei colleghi». Salvatore Lotta, che gestisce la commercializzazione dei prodotti con il marchio L’orto di Eleonora parla di distruzione: «Tutte le terre del Terralbese dove nasce una quantità importante di verdure sono irriconoscibili. Sono a rischio anche le fragole».

Le perdite

Maurizio Marcias, 60 anni, fatica a parlare: «È un disastro, è un dramma. Ho perso l’ottanta per cento di ciò che avevo piantato in 80 ettari di terra – spiega - Nel mio caso si tratta di carciofi e insalate. Senza il ricambio di ossigeno, le coltivazioni sono morte e ormai sono da buttare. Noi agricoltori chiediamo sempre l’acqua, soprattutto per riempire gli invasi in vista della stagione estiva, ma non ininterrottamente. Per salvare il salvabile ci vorrebbe almeno un mese e mezzo senza pioggia, ma purtroppo anche le previsioni di febbraio fanno paura». Per Maurizio Marcias si tratta della seconda battuta d’arresto in pochi mesi: «A novembre una tromba d’aria aveva distrutto una parte dell’azienda, per un danno totale stimato di 400mila euro. E adesso c’è la pioggia che non ci dà tregua». Campi che, se la pioggia non passerà, «sono destinati a essere fresati» sostengono gli agricoltori.

