«Campagne abbandonate, è alto il rischio di incendi» 

Sale la preoccupazione sul pericolo incendi nelle campagne a Monastir: i rifiuti a cielo aperto in località come Piscina S’acqua e la pericolosità degli alberi crollati nel parco di Is Serras spingono i cittadini a domandarsi quali attività abbia intrapreso l’Amministrazione in merito.

«Per le esigue risorse del Comune, ci impegniamo, grazie alla Polizia Locale, a controllare che non ci siano discariche a cielo aperto e stanziare dei fondi per la pulizia di gole, strade e camminamenti,» afferma la sindaca Luisa Murru. Grande apprensione arriva anche dalla minoranza: «Il territorio è in completo stato di abbandono, il Comune non manda nessuno a vigilare né sanzionare. Capisco che non ci siano somme disponibili, ma la Polizia Locale dovrebbe controllare, non si può lasciare il territorio così», dice la consigliera Maria Franca Murgia.

L’opposizione ha inviato quattro interrogazioni: «Siamo a fine agosto e non ci hanno dato risposta, nonostante i solleciti. Sono risposte che devono dare a noi, ma alla popolazione» prosegue Murgia. A due interrogazioni non avrebbero ricevuto risposto perché non ci sarebbe stata l’occasione in Consiglio: «Da regolamento non si possono affrontare determinati argomenti in tutti le sedute. Per le altre due abbiamo già risposto per iscritto» chiude la Murru. Per Is Serras, il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale e sta progettando la bonifica: «Sono interventi molto onerosi che non possono essere affrontati dal Municipio senza l’aiuto di un Ente più grande» chiude Murru. (y. m.)

