Campagne a secco, è emergenza 

Il terreno arido dove la terra si spezza in crepe, sprigionando granelli senza un accenno di umidità; l’erba giallastra, che spunta testarda e caparbia nonostante tutto. Questo è il panorama che devono vedere ogni giorno gli agricoltori nel territorio dei dintorni di Sestu, una cittadina che resta ancora tanto a vocazione agricola.

L’allarme lo ha lanciato il consigliere di minoranza Francesco Serra, durante l’ultima seduta di Consiglio Comunale: «Così non si può andare avanti, ci rivolgiamo alla sindaca perché chieda lo stato di calamità naturale. Bisogna interfacciarsi con la Regione. L’annata nel nostro basso campidano», aggiunge, «non ha portato raccolti, è un dato di fatto. Abbiamo tutti anticipato una marea di soldi. Poi c’è il problema delle possibili restrizioni dell’acqua, sarebbe una tragedia. Qui ci sono tante coltivazioni: cereali, vitigni, orti, la crisi si ripercuote su tutti».

Gli agricoltori

E in effetti un giro per le campagne basta per notare le difficoltà di chi ci lavora: «Le istituzioni dovrebbero farsi vive, mettersi il problema che l’agricoltura è messa a dura prova da un clima impazzito», dice senza mezzi termini Giancarlo Picciau, 45 anni. «Coltivo cereali, nella nostra zona va male già dall’autunno, ed è continuato così. Ci è stata qualche pioggerella ma l’annata era già compromessa». Ci sono i conti da far quadrare. «Abbiamo speso tanto, tra gasolio, ferro, concimi, diserbanti: in campagna comunque è normale anticipare i soldi, ma i conti non tornano. La vita dell’agricoltore è così. Siamo rassegnati».

Picciau fa questo lavoro come suo padre e suo nonno: «Se volesse farlo mio figlio? Non lo fermerei, perché comunque è bello». Deluso anche Gemiliano Pili, 32 anni, che ha un gregge di pecore: «Lavoro in campagna da quando avevo 10 anni, e non ho mai visto una siccità simile. Coltivo quello che do alle mie pecore, ma stavolta non raccoglieremo nulla; i mezzi agricoli non sono neanche usciti a tagliare. Alimentiamo gli animali con mangimi comprati. In altre zone della Sardegna hanno avuto più fortuna, qui la siccità è totale».

La richiesta

Lo stato di calamità forse potrebbe aiutare: «Chiediamo che la Regione ci dia una mano, dovrebbe venire anche l’agenzia Laore per controllare i territori. Servono aiuti economici». Il futuro non promette bene: «Col tempo non converrà più coltivare, tanti campi rimarranno abbandonati e nasceranno problemi con gli incendi», è il timore di Picciau. La sindaca Paola Secci risponde: «Stiamo lavorando alla possibilità di chiedere lo stato di calamità, e ci interfacciamo con la Regione, mettendo in campo tutte le misure possibili; non dimentichiamo i nostri contadini».

