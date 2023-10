Campagna tesseramenti per far crescere la Pro Loco 

L’obiettivo è dare nuova linfa alla Pro Loco. Così l’amministrazione comunale insieme al vecchio gruppo operativo vorrebbe incrementare una campagna soci e rinnovare gli organi dell’associazione. «L’amministrazione comunale – afferma il sindaco Luciano Frau - si è fatta promotrice per la ricostituzione della Pro Loco perché è uno strumento importante per la promozione turistica e culturale del territorio». La Pro Loco di Gonnoscodina è attiva dal 1990, organizza numerose manifestazioni (come la sagra della fregola) in passato il carnevale, e in collaborazione con i comitati del paese cura le più importanti feste religiose tradizionali, animazioni natalizie e concerti. Attualmente il presidente è Delio Ibba. ( g.pa. )

