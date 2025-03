Campagna in tutte le scuole per il rispetto degli animali 

Un’azione mirata nelle scuole di Dolianova e di tutto il Cagliaritano per educare i giovani al rispetto degli animali. É l’iniziativa promossa dall’Organizzazione internazionale per la protezione degli animali (Oipa) in collaborazione con il Ministero della Cultura dopo i recenti atti di crudeltà che si sono verificati nel paese del Parteolla dove un gatto è stato bruciato vivo e quattro cani sono stati trovati morti in campagna. Episodi su cui stanno indagando le forze dell’ordine per individuare i responsabili.

«Educare i bambini al rispetto per gli animali è un atto di civiltà ma è anche un efficace strumento di prevenzione di comportamenti violenti e prepotenti – afferma il sottosegretario all’istruzione Paola Frassinetti in un video messaggio diffuso nelle scuole – gli studi dimostrano che l’atteggiamento di un bambino verso gli animali può influire significativamente sul suo comportamento verso gli altri esseri umani contribuendo a prevenire fenomeni di bullismo e violenza».

L’Oipa ha aperto nei giorni scorsi un tavolo con il Comune di Dolianova per dare il via ad azioni di controllo e monitora ggio del territorio e soprattutto di informazione tra i ragazzi. Le scuole interessate a organizzare attività educative con l’Oipa, possono contattare l’associazione per richiedere l’intervento degli Angeli Blu o delle Guardie Eco-Zoofile. É possibile inoltre scaricare gratuitamente dal sito dell’Oipa materiale didattico per svolgere in autonomia le attività di sensibilizzazione. (c. z.)

