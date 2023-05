Campagna elettorale porta a porta per Corrias e Sanna  

A Fluminimaggiore la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco è entrata nel vivo.

Già da qualche giorno i due aspiranti sindaci, Marco Corrias, che si ripresenta con la lista civica numero 1 “Continuiamo per Flumini” e il capogruppo uscente dell’opposizione Paolo Sanna, che guida la civica numero 2 “Uniti per il Futuro”, stanno, ognuno con i candidati consiglieri delle proprie liste, provvedendo alle visite porta a porta tra le famiglie degli elettori. Nei prossimi giorni, presenteranno il loro programma elettorale nelle piazze del paese.

«Per il momento ci stiamo proponendo attraverso i social e andando direttamente nelle case degli elettori fluminesi – spiega Corrias – Tra i social stiamo presentando il programma a step. Poi lo faremo anche in piazza Giovanni XXIII sabato prossimo, con il comizio rivolto a tutti i cittadini, dove proporremo sia i programmi sia ogni singolo candidato consigliere della nostra lista».

Pagina Facebook, Instagram e contatti su altri social anche per lo sfidante Paolo Sanna e per i 12 aspiranti consiglieri della civica Uniti per il Futuro. «Stiamo promuovendo la nostra lista tra gli elettori – spiega Sanna - prevalentemente con il porta a porta. È importante il contatto diretto con l’elettorato. È importantissimo, poi, ridurre le distanze con i cittadini. Presenteremo pubblicamente la nostra lista e il nostro programma elettorale venerdì, alle 18.30, nella sala teatro della scuola elementare».