Campagna elettorale fra porta a porta e social 

Corrias, primo a ufficializzare la sua candidatura, non è mancato alla festa di Santa Lucia e sta tenendo incontri tematici ogni venerdì sera nella sede in via Belli 6 (la settimana scorsa su volontariato e terzo settore, ieri sull’ecobonus): finora sono dibattiti partecipati. Spesso presente l’ex sindaca e senatrice Sabrina Licheri. Ogni incontro è trasmesso in diretta Facebook con possibilità di interagire da remoto. Sulla pagina ufficiale del candidato, vari post tematici (uno sulla sperimentazione del bilancio partecipato) e video: il più recente gomito a gomito con l’ex premier Giuseppe Conte, il più particolare con Corrias escursionista sui sentieri di Gutturu Mannu, «da valorizzare»; uno, in due puntate, fa luce sulla carenza di personale che affligge i Comuni a causa di «anni di blocco delle assunzioni» ma anche della «concorrenza sleale» della Regione che offre stipendi più ricchi (segue annuncio della proposta di legge presentata in Consiglio regionale della minoranza, inclusi quattro consiglieri del M5s, per ridurre la differenza di stipendio fra dipendenti regionali e comunali). C’è anche un “reel” con un video breve e velocissimo da Tik Tok. Ieri, mattinata elettorale al mercato, documentata da una gallery fotografica.

«Ancora – spiega l’ex sindaco – non ho messo in calendario incontri: in questo momento siamo al lavoro sui programmi e le liste». Oltre alla sua, ci saranno quelle di Udc, Riformatori, Sardegna 20Venti e Fortza Paris. Oltre alla sua pagina Facebook personale, Puddu ne ha varato una ufficiale: dopo il post inaugurale, con l’appuntamento ai sostenitori nella sede di via Carmine 90/b, quello in cui risponde agli ex sodali del M5s che gli rinfacciano gli alleati centristi come “frange” del centrodestra che governa la Regione e uno in cui riprende l’articolo dell’ Unione Sarda di ieri, in cui Corrias affronta il suo passato di simpatizzante di Azione giovani. Puddu è presente anche su Telegram.

Due Madonne pellegrine e un ex sindaco che studia le sue mosse: Assemini, in vista del voto per eleggere sindaco e consiglio comunale, sta vivendo una campagna elettorale a due velocità. Da un lato l’attivismo dei candidati a sindaco Diego Corrias (a capo di un campo progressista formato da M5s, Pd, Possibile, Verdi e Psi) e Niside Muscas (FdI, Lega e FI), che rimbalzano da un incontro pubblico all’altro e nutrono di contenuti multimediali le loro pagine social. Dall’altro, primo ad annunciare un progetto civico ma ultimo a ufficializzare la propria corsa alla fascia tricolore, Mario Puddu.

Due Madonne pellegrine e un ex sindaco che studia le sue mosse: Assemini, in vista del voto per eleggere sindaco e consiglio comunale, sta vivendo una campagna elettorale a due velocità. Da un lato l’attivismo dei candidati a sindaco Diego Corrias (a capo di un campo progressista formato da M5s, Pd, Possibile, Verdi e Psi) e Niside Muscas (FdI, Lega e FI), che rimbalzano da un incontro pubblico all’altro e nutrono di contenuti multimediali le loro pagine social. Dall’altro, primo ad annunciare un progetto civico ma ultimo a ufficializzare la propria corsa alla fascia tricolore, Mario Puddu.

«Ancora – spiega l’ex sindaco – non ho messo in calendario incontri: in questo momento siamo al lavoro sui programmi e le liste». Oltre alla sua, ci saranno quelle di Udc, Riformatori, Sardegna 20Venti e Fortza Paris. Oltre alla sua pagina Facebook personale, Puddu ne ha varato una ufficiale: dopo il post inaugurale, con l’appuntamento ai sostenitori nella sede di via Carmine 90/b, quello in cui risponde agli ex sodali del M5s che gli rinfacciano gli alleati centristi come “frange” del centrodestra che governa la Regione e uno in cui riprende l’articolo dell’ Unione Sarda di ieri, in cui Corrias affronta il suo passato di simpatizzante di Azione giovani. Puddu è presente anche su Telegram.

Di tema in tema

Corrias, primo a ufficializzare la sua candidatura, non è mancato alla festa di Santa Lucia e sta tenendo incontri tematici ogni venerdì sera nella sede in via Belli 6 (la settimana scorsa su volontariato e terzo settore, ieri sull’ecobonus): finora sono dibattiti partecipati. Spesso presente l’ex sindaca e senatrice Sabrina Licheri. Ogni incontro è trasmesso in diretta Facebook con possibilità di interagire da remoto. Sulla pagina ufficiale del candidato, vari post tematici (uno sulla sperimentazione del bilancio partecipato) e video: il più recente gomito a gomito con l’ex premier Giuseppe Conte, il più particolare con Corrias escursionista sui sentieri di Gutturu Mannu, «da valorizzare»; uno, in due puntate, fa luce sulla carenza di personale che affligge i Comuni a causa di «anni di blocco delle assunzioni» ma anche della «concorrenza sleale» della Regione che offre stipendi più ricchi (segue annuncio della proposta di legge presentata in Consiglio regionale della minoranza, inclusi quattro consiglieri del M5s, per ridurre la differenza di stipendio fra dipendenti regionali e comunali). C’è anche un “reel” con un video breve e velocissimo da Tik Tok. Ieri, mattinata elettorale al mercato, documentata da una gallery fotografica.

Tour de force

Niside Muscas è invece impegnata in un tour de force di incontri con i cittadini: la settimana scorsa a Truncu is Follas (giovedì), in via Lisbona (venerdì) e in via Sacco (sabato); questa settimana a Piri Piri (giovedì), via Oslo (ieri), via delle Libertà (oggi alle 10) e piazza Santa Lucia (domani alle 9). Muscas non è mancata agli appuntamenti religiosi del Venerdì Santo e di Santa Lucia e ne ha dato conto sui propri canali social (pagina e gruppo Facebook e una pagina Instagram), dove sono documentati anche, nelle ultime due settimane, visite alle botteghe di artigianato artistico, incontro con le ragazze della Gymnasium Athena e coi pittori en plein air in piazza San Cristoforo, la partecipazione alla Festa della Laguna delle Saline Contivecchi, un saluto alle «artiste di Roberto Magnabosco al Parco di Monte Claro», poi di nuovo botteghe (ceramiche e coltelleria) e un incontro con le volontarie che accudiscono gli animali randagi. Ha accettato di affrontare gli avversari in un faccia a faccia pubblico (sfida lanciata da Corrias nei giorni scorsi) ma – ha detto – dopo l’ufficializzazione di liste e programmi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata