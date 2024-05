Campagna elettorale di fuoco a Bosa, attentato in Comune  

L’odore acre del fumo è ancora intenso. Sul portone del Municipio restano i segni di una tensione esplosa improvvisamente a poche ore dalla presentazione delle liste per le elezioni amministrative. Nella notte fra sabato e domenica qualcuno ha appiccato il fuoco al portone d’ingresso del palazzo comunale in corso Garibaldi. Un chiaro atto intimidatorio, «un gesto scriteriato e senza senso» lo ha definito il sindaco uscente Piero Casula. I carabinieri hanno avviato subito le indagini, non si tralascia alcun elemento anche se la scadenza elettorale è una coincidenza sibillina. Così come l’immagine circolata poche ore dopo il rogo con chiaro riferimento al portone bruciato e all’imminente appuntamento con le urne.

L’allarme

Il palazzo comunale aveva chiuso da qualche ora, dopo l’apertura straordinaria per la presentazione delle liste. Poco prima dell’una di domenica qualcuno ha cosparso di benzina il portone dell’ingresso principale e ha dato fuoco. Poi si è allontanato in tutta fretta mentre le fiamme iniziavano a prendere vigore e ad avvolgere il legno. Pochi minuti ed è scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri e di Macomer che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza lo stabile, completamente invaso dal fumo.

Le indagini

In corso Garibaldi sono arrivati subito anche i carabinieri di Bosa e Macomer che hanno avviato gli accertamenti per fare luce sull’episodio. Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza della zona (quelle del Comune non erano attive perché proprio in questi giorni è in corso il trasferimento dei vigili urbani in un altro locale). Si valutano tutte le ipotesi ma resta la gravità di un gesto ai danni della casa comunale a ridosso delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. «Non riesco a capire questo gesto – ha commentato il sindaco Casula – è evidente che non volevano fare del male a nessuno, visto che hanno colpito in piena notte. Penso più a un dispetto, un avvertimento anche se non riesco a trovare un senso». La tempistica con le scadenze elettorali non sembra una coincidenza. «Non trovo legami, io non mi ricandido, anche se sostengo una delle tre liste in campo – ha aggiunto – al momento non c’è nulla che mi faccia pensare a una situazione così grave da sfociare in simili atti». Ci sono diverse partite aperte, anche l’appalto dei rifiuti «ma si sta svolgendo tutto in maniera serena, l’assessore ha continui contatti con i dipendenti».

Il volantino

Tutti elementi al vaglio degli investigatori che si soffermeranno anche su quel volantino rimbalzato ieri nelle chat di mezza Planargia. Un logo elettorale che riporta un portone e lo slogan “Bosa cambia sindaco”. «Non so quale dei gesti sia più grave – ha ribadito Piero Casula – è inquietante questo riferimento al portone bruciato e al sindaco che cambia. Se si è trattato dell’iniziativa di qualche spiritoso è stata certamente una carnevalata fuori contesto».

