«Sarà una campagna elettorale all’insegna del rispetto reciproco». I tre candidati alla carica di primo cittadino che si apprestano a far valere i propri programmi durante la campagna elettorale, si tendono la mano e promettono una “battaglia” all’insegna della lealtà.

Il patto

“Concentrarsi sui propri propositi” è la parola d’ordine che in vista dell’esito delle urne, accomunerà Luigi Biggio, Giuseppe Pes e Mauro Usai. Un patto di non belligeranza suggellato anche tramite i social, quando in occasione della consegna di una maglietta da parte di “Memesias” (pagina social che racconta in chiave ironica gli usi e i costumi degli iglesienti), si è creato un siparietto fra i protagonisti in grado di alleggerire la tensione pre-elettorale. Il primo ad indossare la t-shirt è stato il candidato di FdI Luigi Biggio, seguito dal sindaco uscente Mauro Usai e dal leader del progetto civico Giuseppe Pes. È proprio quest’ultimo ad essersi aggiudicato le maggiori preferenze virtuali, grazie ad una foto che lo ritrae in una posa da super eroe intento a a sfidare lo scenario apocalittico alle spalle: «Ho già vinto la prima sfida, anche questa è una bella soddisfazione. - commenta ironicamente Pes - Si è trattato di un teatrino simpatico che evidenzia la stima reciproca fra persone che sono legate da un sentimento d’amicizia. Di certo la prossima competizione sarà più dura, ma ribadisco che da parte mia sarà comunque all’insegna del rispetto, perché una campagna elettorale può essere portata avanti con educazione e anche con simpatia. Questo è il ruolo che intendo assumere e che proporrò anche ai miei alleati, dovremmo essere un esempio per il futuro».

I programmi

Concentrarsi sul proprio programma è il mantra del candidato della coalizione del centrodestra Luigi Biggio: <Ho delle idee da proporre alla città e poco tempo per infilarmi in inutili e sterili polemiche che fra l’altro non mi hanno mai rappresentato. - commenta Biggio - Il siparietto sui social è stata una parentesi simpatica, ho commentato che per decretare il vincitore non sarebbe occorso il ballottaggio; Pes ha vinto a mani basse». Il sindaco uscente mauro Usai ammette: «Ho votato anche io Pes, ha sorpreso tutti con la posa da super eroe. Ho già dichiarato in passato e continuo a ribadirlo: da parte mia sarà una campagna elettorale che ci vedrà concentrati esclusivamente sul programma da proporre. Concentreremo le forze sull’esposizione dei progetti. Sono certo che tutti i candidati alla carica di sindaco lo faranno, e mi auguro anche i loro alleati».