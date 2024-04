Campagna di vaccinazione per i giovani 

Partirà il 6 maggio la campagna di vaccinazione contro il Papilloma virus promossa dal Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria della Asl di Oristano diretto da Valentina Marras. L’iniziativa mira alla prevenzione dei tumori correlati al papilloma virus, responsabile di circa 6.500 casi di cancro ogni anno in Italia. La vaccinazione verrà offerta gratuitamente attraverso chiamata o lettera inviata a domicilio, a tutte le ragazze della provincia di Oristano dagli 11 ai 26 anni e a tutti i ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Saranno circa diecimila i giovani che, a partire dai prossimi giorni, riceveranno la comunicazione. Potranno inoltre vaccinarsi tutte le donne, anche oltre i 25 anni, già curate per lesioni correlate all’Hpv, i soggetti con infezione da Hiv e quelli che hanno rapporti sessuali promiscui. «L’innovazione rispetto al passato – ha spiegato Valentina Marras – è che inviteremo tramite lettera i ragazzi e le ragazze che rientrano nel target prestabilito. In questo modo puntiamo a raccogliere un maggior numero di adesioni. Il vaccino, insieme allo screening oncologico, è lo strumento principale per prevenire i tumori legati all’infezione da Papilloma virus». ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA