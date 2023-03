Campagna di screening per i giovani: esami per il cuore e per la postura  

Marzo inizia con la campagna della salute per i giovani. A breve partiranno una serie di esami e screening gratuiti, promossi dal Comune, per i ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni. Gli appuntamenti previsti in questo mese sono due: il primo intervento interesserà circa cento bambini, da sottoporre a elettrocardiogramma e visita cardiologica, con lo scopo di prevenire eventuali patologie legate all’apparato cardiocircolatorio. Il secondo, finanziato dal Comune e eseguito da un ortopedico, riguarda la postura dei giovani dai 10 ai 14 anni. In questo caso la finalità è di scoprire malformazioni o difetti di posizione, molto comuni tra i giovanissimi. L’operazione s’inserisce in un ampio progetto iniziato due anni fa, che ha già sottoposto ai controlli sanitari una popolazione di settecento abitanti. Il sindaco Gianluca Melis, promotore dell’iniziativa, afferma: «Abbiamo a cuore la salute dei nostri cittadini e vogliamo continuare con questo sistema, che ha già dato buoni risultati». (a. cu.)

