Campagna di scavi per riscoprire il passato  

L’obiettivo è ricostruire la storia della presenza umana nell’area archeologica, analizzando lo studio dei segni sul terreno e approfondendo la comprensione storica delle tracce umane nascoste nell’acropoli sulla collina di Santu Teru, a due chilometri dal centro abitato. Sono riprese le indagini archeologiche sul pianoro di San Teodoro che impegnano oltre dieci studenti dell'ateneo cagliaritano sotto la guida dei docenti Carla Del Vais e Marco Giuman.

Gli studi

La campagna di scavi punta ad accrescere la conoscenza della storia locale. Il sito si trova in prossimità di un importante guado fluviale, al centro di una fertile zona che controlla le vie di penetrazione che collegano il Campidano con le regioni interne del Gerrei e del Sarrabus. Scavi in concessione del ministero della Cultura, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari al dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali dell’Università di Cagliari. Fondamentale, anche dal punto di vista logistico e organizzativo, l’impegno del Comune e della cooperativa Sa Domu Nosta. «L’intervento - spiega il sindaco Alessandro Pireddu - rientra in un programma pluriennale di ricerca storica e archeologica, attraverso il quale intendiamo dare continuità al riavvio dell’attività di scavo che è ripartita dopo circa mezzo secolo». L’area oggetto di studio è stata abitata sin dal Neolitico recente, come dimostrano i frammenti di ceramica decorata e gli oggetti in ossidiana del IV millennio a.C. Il sito, avamposto della penetrazione cartaginese, seguita alla conquista dell’Isola, si sviluppò tra V e III a.C. come fiorente centro agricolo.

Il passato

Gli abitanti di Santu Teru erano sepolti in necropoli vicine, sulle pendici del Monte Luna, dove sono state individuate oltre 120 tombe. «Questa campagna di scavi è particolarmente importante, perché il suo obiettivo è restituire alla comunità - attraverso l’arricchimento dell’esposizione del museo archeologico - le testimonianze dell’acropoli, ossia dell’area in cui si svolgeva la vita dei nostri antenati», conclude il sindaco Pireddu. L’interesse per lo studio del passato è in costante evoluzione a Senorbì, anche grazie alle numerose iniziative portate avanti proprio dalla cooperativa Sa Domu Nosta (la società che gestisce il museo Madn di via Scaledda): tra queste ci sono gli incontri con gli studenti della Trexenta, le presentazioni di libri sul tema, le attività di divulgazione scientifica e il ciclo di conferenze “La riscoperta dell'oggetto” promosso in collaborazione con la scuola di specializzazione in Beni archeologici di Cagliari e con il patrocinio del Comune. Anche nei centri vicini sono ripartite le campagne di scavo sui più importanti siti archeologici: nel nuraghe Piscu a Suelli, nell’area Su Angiu a Mandas e nella reggia nuragica di Barru tra Guasila e Guamaggiore.

