Campagna di ripopolamento, sette grifoni liberati nel Gerrei  

Sullo sfondo della catena dei Sette Fratelli, sette grifoni rilasciati nell’ambito del programma di ripopolamento della specie nel sud Sardegna portato avanti da Life Safe for Vultures, il progetto di cui è capofila il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari e di cui sono partner l’Agenzia Forestas, il Corpo Forestale, E-Distribuzione e la Vulture Conservation Foundation.

Tra i sette animali rilasciati c’era Maira, un individuo donato al progetto dalla Lpo, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, i cui rappresentanti hanno partecipato all’apertura della voliera per celebrare l’inizio di una nuova collaborazione.

Simili tra loro sono le storie di Zinnicas e Dolianova, recuperati entrambi alla fine del 2024 grazie a due allevatori che hanno realizzato il carnaio per l’alimentazione supplementare del grifone nelle proprie aziende: Simon Mulas e Antonio Ligas, assieme a tanti altri allevatori, oggi rappresentano un presidio fondamentale su tutto il territorio sardo. Zinnicas aveva un’ala fratturata, è stato operato e curato dai veterinari di Forestas, Dolianova era magro e affamato ed è stato accudito nel centro di recupero della fauna selvatica di Monastir.

Fraigada era stato recuperato in marzo, aveva problemi all’ala sinistra. Ha ripreso a volare anche Perdas, diventato famoso in estate per essere stato coinvolto in un incidente stradale, fortunatamente di lieve entità. Corallo e Casargius, infine, sono arrivati dalla Spagna e adesso volano nel Gerrei. (red. pro.)

