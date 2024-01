Campagna di prevenzione, la Asl seleziona i volontari 

Uomini e donne, tra i 35 e i 74 anni, saranno selezionati dall’Asl Nuoro tra i residenti della città per partecipare ad una campagna di sorveglianza, prevenzione e contrasto delle malattie dell’Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute. L’indagine si propone di valutare la distribuzione dei fattori di rischio come ipertensione arteriosa, obesità, ipercolesterolemia, diabete, favorendo l’individuazione degli ambiti in cui è necessario realizzare prevenzione, diagnosi ed assistenza. I cittadini selezionati riceveranno una lettera e saranno sottoposti gratuitamente ad esami per individuare i fattori di rischio per patologie cardio e cerebrovascolari.

